Abból a sírból jöttek vissza a tolnaiak, amibe belekerültek

Nem tudta kihasználni meccselőnyét a WSH Tolna-Mözs együttese, amely négygólos hátrányból mentett pontot hazai pályán a Miskolci Vénusz ellen.

Jól indult, de majdnem rémálommá vált a tolnaiak számára a mérkőzés. Halászi Kinga szabadrúgásból eleresztett löketénél még a hazaiak örülhettek, és ha a helyzeteiket jobban használják ki, idejekorán könnyen eldönthették volna a mérkőzést. A borsodiak megérezték, lehet keresnivalójuk Tolnán, s nem tévedtek: egy bombagól és kontrák után már két góllal ők mentek.

A szünet után kénytelenek voltak kitámadni a hazaiak, amivel tovább büntette vendéglátóját a Miskolc. Megnyugodni négygólos előnyben sem lehet a Tolna ellen, amely tavaly is bebizonyította már, a sírból is képesek visszahozni meccset. Ez történt most is, Halászi és Varga Adél két-két gólja (a csapatkapitány utolsó pillanatokban szerzett találata) kellett a pontmentéshez.

„Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy kell, de ismét nem sikerült kihasználnunk a meccs elején a helyzeteinket, aminek meg is lett az eredménye. A második félidő elején megint volt egy rövidzárlat, de nem adtuk fel, ennek köszönhető a pontmentés” – fogalmazott Nagy Roland, a tolnaiak edzője.

Női NB I., 5. forduló.

WSH Tolna-Mözs–Miskolci Vénusz 5–5 (1–3)

Tolna-Mözs, 200 néző. Vezette: Szabó P. (Álló, Rácz Z.)

Tolna-Mözs: Deczki – Szalkai, Horváth H., Halászi, Varga A. Csere: Mészáros D., Nádudvari, Urbán A., Farkas K., Hegyi. Edző: Nagy Roland. Gólszerző: Halászi (4., 34., 38.), Varga A. (34., 40.), illetve Molnár E. (20., 23., 24.), Lovász E. (12., 14.).

A bajnokság állása: 1. Szekszárd 10 pont/4 mérkőzés, 2. Hajdúböszörmény 8/4 (13–9), 3. Tolna-Mözs 8/4 (17–14), 4. Astra 7/4 (15–11), 5. Gyula 4/4 (11–16), 6. Miskolc 4/5 (15–23), 7. TFSE 0/4 (9–19).