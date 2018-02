Allen nélkül is nyerni akarnak

Az amerikai hátvéd, Seth Allen nélkül játszik ma este (kezdés: 18 óra) Kecskeméten az Atomerőmű SE a férfi NB I.-ben. Futballnyelven szólva hatpontos meccs következik Teo Cizmic csapata számára. Ha sikerülne győzni, akkor riválisa előtt maradna az Atom, s a negyedik Alba Fehérvár után iramodhatna. „Allennek komoly problémát okozott az európai kosárlabdastílussal való azonosulás – mondta Teo Cizmic.

– Nem igazán fogadta el a szabályokat, nem tudott alkalmazkodni a profi életmóddal járó szabályokhoz. Erre meg kell érni fejben, van, akinek sikerül, van, akinek nem. A Pécs elleni meccsen ráadásul megsérült, a közelgő átigazolási határidő miatt pedig nem kockáztathattunk.

Keressük a számunkra megfelelő játékost, természetesen a lehetőségeink szabta határokon belül.” Teo Cizmic a kecskeméti bajnokit illetően úgy fogalmazott: nagyon kemény mérkőzés vár az Atomerőműre.„A kecskeméti játékosok jó része hosszú ideje ismeri egymást, évek óta együtt játszanak, ami komoly előnyt jelent számukra. Ha ezt kompenzálni szeretnénk, akkor megkettőzött energiával kell játszanunk ellenük – fogalmazott Cizmic. – Sok apróság lesz, ami eldöntheti, melyik csapat nyeri a meccset, de ezek általában ugyanazok: a lepattanózás, a gyorsindítások és az eladott labdák. Ami a legfontosabb továbbra is: be kell dobni az üres helyzeteket. Pécsen bedobtuk őket a végjátékban, meg is lett a meccs” – fejezte be a tréner.