Amerikai fellépés teheti fel a koronát Halász Gábor karrierjére

Floridai gálára hívták Halász Gábort, de a koronavírus-járvány áthúzta a szervezők számításait. A szekszárdi bunyós mindenesetre készül, napi szinten edz, hogy formában legyen, ha újra jó hírrel hívja a menedzsere.

– Nem is mondta, hogy Amerikába hívták bokszolni?

– Nem akartam nagy dobra verni, amíg nem lesz biztos, s látja, már nincs is jelentősége, mert elmarad a gála, amelyen felléphettem volna – felelte Halász Gábor, a szekszárdi székhelyű Unio Box Team cirkálósúlyú ökölvívója.

– Azért engem érdekelne a történet. Elmeséli?

– A menedzserem, Petrányi Zoltán Floridában futott össze egy amerikai menedzserrel, aki Miamiban szervez gálákat. Az egyik ilyenen szerették volna, ha fellépek. A vírushelyzet azonban itt is közbeszólt, lefújtak mindent. De biztató, hogy kaptam ígéretet arra, hogy ha vége lesz ennek az egésznek, akkor kiutazom, és a következő gálán kötelek közé lépek.

– Jól hallom a hangján, hogy egy kicsit elérzékenyült?

– Ha nem is érzékenyültem el, de eljátszottam a gondolattal, hogy micsoda esélyt kaphatnék a sorstól, most negyven felett, amikor karrierem vége felé járok. Egy amerikai fellépés feltehetné a koronát az eddigi pályafutásomra.

– Apropó vírus! Hogy élnek most, a második hullám kellős közepén?

– Zajlanak az edzések, igaz, sokkal kisebb létszámmal. De megvagyunk. Az előírásokat szigorúan betartjuk, eddig senki sem fertőződött meg, nagyon remélem, hogy ez így is marad.

– Akkor nem jelentene gondot, ha jönne egy újabb ajánlat…

– Készen lennék rá. Most is heti hat napot edzek, kettőt-hármat kesztyűzök, közben pedig eljárok úszni és futni is. Életmódot váltottam, sokkal egészségesebben étkezem, s érzem is magamon, hogy tele vagyok energiával. Várom azt az ajánlatot, csak ne olyanok jöjjenek, amelyek egy hetet adnak a felkészülésre, ilyenekbe nem megyek bele. Ha kapok legalább másfél hónapot, akkor alaposan felkészülök, és nyugodtan ülök fel a gépre.

– Elmaradt a szokásos küzdősportgála, mondhatjuk, hogy már megint. Meglesz a tizedik?

– Azon leszek! Ha véget ér ez a járvány, újra elkezdjük a szervezést. Szeretnék egy olyan jubileumi gálát összehozni, amelyen nemcsak én, de a többi helyi kedvenc, Orsós István, Novák György, vagy Ericles Torres is kötelek közé léphetne, a szekszárdi közönség előtt lezárva egy szép szakaszt az életében.

– Úgy mondja, mintha búcsúzni akarna, aztán jön egy ajánlat, majd jön egy újabb…

– Sokszor megfordult már a fejemben, s önnek is sokszor mondtam már, hogy befejezem. Persze mindig van egy olyan cél, amelyet szeretne elérni az ember, s ha őszinte vagyok, ön szerint ki mondana nemet egy amerikai álomra?

Borítókép: Halász Gábor (balról) most nem jutott el Floridába, de nem kell letennie róla