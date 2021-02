Amerikai világsztár igazol az Atomerőmű KSC-hez

DeWanna Bonner személyében többszörös WNBA-bajnok amerikai világsztárt igazolt az Atomerőmű KSC Szekszárd. A harminchárom éves kosarasnak nagy álma volt, hogy féltestvérével, Erica McCallal egy csapatban játszhasson.

Átigazolási bombát robbantott csütörtökön az Atomerőmű KSC Szekszárd! A megyeszékhely együttese hosszas egyeztetést követően egy igazi világsztárral állapodott meg: az egyik legismertebb és legjobb amerikai játékos, DeWanna Bonner a szezon végéig kötelezte el magát a kék-fehérekhez.

Szabó Gergő ügyvezető elnök örömmel újságolta tegnap, hogy már vissza is jött az aláírt szerződés az Egyesült Államokból, s hamarosan a klasszis játékos is megérkezik Szekszárdra.

– Nagyon boldogok vagyunk, hogy egy ilyen kaliberű kosárlabdázót láthatunk majd játszani Szekszárdon, illetve Magyarországon – mondta lapunknak Szabó Gergő. – Már korábban is felmerült, hogy lehetőségünk lenne őt leigazolni, nyilván elsősorban testvére, hűséges amerikai centerünk, Erica McCall személye miatt.

– Most újra alkalom kínálkozott DeWanna szerződtetésére, és a nőveremmel, Noémivel közösen úgy döntöttünk, hogy ezúttal meg is próbálunk élni az eséllyel. Ennek az igazolásnak a létrejöttéhez ezúton is szeretnénk külön köszönetet mondani Tarr Jánosnak, a Tarr Kft. ügyvezető igazgatójának és további szponzorainknak – tette hozzá a klubvezető.

A harminchárom éves DeWanna Bonner mindent megnyert a WNBA-s Phoenix Mercury együttesével, amellyel kétszer volt bajnok (2009, 2014), háromszor pedig az All Star gálán is fellépett (2015, 2018, 2019). Az amerikai bajnokságok szünetében Európában is kipróbálta magát: volt a cseh BK Brno, a spanyol Baloncesto Rivas és a CB Avenida, valamint az orosz Nagyezsda Orenburg játékosa is.

– Azért döntöttem a szekszárdiak mellett, hogy végre a húgommal egy csapatban játszhassak – mondta DeWanna Bonner. – Tetszett, hogy a játékosok mindent megtesznek egymásért a pályán és azon kívül is, élvezik, amit csinálnak, ez nagyon szimpatikus. Bár nem játszottam még velük, de bízom benne, hogy végig versenyben leszünk a bajnoki címért!

– Mindegyik országban jól éreztem magam, ahol eddig játszottam, hiszen új kultúrákat, új szokásokat ismerhettem meg. Nagyon izgatottan várom, hogy Magyarországot is felfedezzem, ilyen egyszer adódik az életben! A KSC Szekszárd egy jól szervezett csapat, amelyet egy nagyszerű edző irányít – tette hozzá Bonner.

Borítóképünkön: DeWanna Bonner leigazolásával nagyon megerősödik a KSC Szekszárd