Amíg Dárdai lesz, addig a Dárdai Team is robog

Szombaton gálamérkőzést játszott Kakasdon a helyi Öregfiúk csapatával a Dárdai Pál fémjelezte „dream team”. A mérkőzés után a Hertha BSC felnőttcsapata és a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya készségesen válaszolt a sajtó kérdéseire.

Ugyan néhány kiló feljött rá 2011-es visszavonulása óta, de ez idő alatt sem kopott meg Dárdai Pál (képünkön fekete-kék mezben) játéktudása. A Hertha BSC-től szezon végén távozó 43 éves szakember a múlt hétvégén Kakasdon is „filléres” labdákat osztott ki csapattársainak, akik között „hemzsegtek” a régi cimborák.

– Komló, Szekszárd, Pécs: ezen városok környékén nőttem fel, sok rokonom, ismerősöm él errefelé, sok játékossal együtt és ellen játszottam gyerekkoromban, ezek a szálak megmaradnak, úgyhogy szívesen jövünk, ha hívnak – mondta még a pályán Dárdai Pál. – A pálya jó minőségű volt, sok néző volt, jó emberek vettek körül, a focinak ez a lényege. Jól érezzük magunkat, megvendégeltek bennünket, lefutottuk a kilométereket, úgyhogy jöhet a hideg sör, vagy egy pohár bor – fogalmazott a válogatottban 61-szer játszó Dárdai Pál a barátságos mérkőzés lefújása után, mielőtt a közös fotóra vágyó tömeg körbevette volna.

A pécsi születésű szakember és a berlini klub felnőtt csapatának útjai négy év után váltak el idén nyáron. Már hetekkel a szezon vége előtt lehetett tudni, hogy nem marad a berlini kispadon a játékosként és edzőként is nagyon kedvelt szakember.

– Egy évig nem csinálok semmit sem azon kívül, hogy hospitálok, elmegyek két-három csapathoz megfigyelőnek – folytatta lapunk érdeklődésére. – Volt három-négy, mondhatnám, hogy öt német ajánlatom, de ezen kívül itthonról és más külföldi csapattól is kerestek, hogy üljek le a kispadjukra. Mindegyiket visszautasítottam. Pihenni szeretnék, és feltöltődni. Szerintem egy edző akkor kezdjen el dolgozni, amikor szikra van a szemében. Én a mostani idény vége felé kezdtem fáradni, nem tudtam annyi erőt átadni a futballistáimnak, amennyit kell, amennyit szerettem volna. Ez így egy szép vég volt, szépen elbúcsúztattak. Ha egy embert le kell váltani, akkor ez egy stílusos, tisztességes elválás volt. Jobb, mint szezon közben lapátra kerülni – mondta.

Hozzátette, azzal sem lenne baja, ha a Hertha utánpótlásába kellene visszamennie, ahonnan anno felkerült a felnőttek közé 2015-ben. Több labdarúgót is képzett, akik Bundesliga-játékosok lettek. Szívesen csinálná ezt is, ha felkérést kap rá, de most a pihenésen lesz a hangsúly.

Kakasdon pályára lépett Dárdai két fia, a német U17-es válogatott alapembere, egyben csapatkapitánya, Márton, illetve a legkisebb, Bence is. A Hertha felnőttkeretéhez tartozó 20 éves Palkó – akit a legfrissebb hírek szerint a klub kölcsönadna a következő szezonban, hogy tapasztalatot szerezzen és tovább fejlődjön – azonban most nem volt a Dárdai Team tagja.

– Palkónak fizikálisan kell erősödnie, Marcinak megvan a mérete, ő más típusú játékos, és Bence is a Hertha utánpótláscsapatában szerepel – mesélt csillogó szemmel fiairól Dárdai. – Miattam nem kell, hogy Bundesliga-játékosok legyenek. Tanuljanak, szerezzék meg az érettségit, aztán tanuljanak tovább felsőbb szinten, ilyen szempontból is büszke vagyok rájuk – mondta fiairól Dárdai Pál, és egy mosoly kíséretében eltűnt a rajongók gyűrűjében.