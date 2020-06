Aranyat ünnepeltek Börzsönyben

Sorozatban harmadszor lett bajnok a Bonyhád-Börzsöny SE a megyei II. osztályú focibajnokságban. A szombati ünnepségen a játékosok megkapták az érmeket, és egy szép nagy kupa is dukált a csapatnak.

Zúgott a vastaps szombaton este a börzsönyi futballpályán. A szurkolók és támogatók a helyi futballcsapatot ünnepelték, amely a 2017/2018-as és a 2018/2019-es bajnoki szezon után a 2019/2020-asban is a legjobbnak bizonyult a megyei második osztályban.

Bár a szezon ezúttal nem fejeződött be a koronavírus-járvány miatt, s így bajnokot sem avattak, a börzsönyi klubvezetők megszervezték a „bulit” a csapatnak, s éremről és kupáról is gondoskodtak.

Máté Norbert csapatkapitány és Hosnyánszki Zsolt játékos-edző boldogan pózolt fotóriporterünknek a kupával, majd pedig elkészült a közös csapatkép, amelyen már mindenki a három bajnoki címet hirdető, feliratozott égszínkék pólóban pózolt.

Nagy tettet vitt véghez a BBSE, sorozatban három bajnoki címet mostanában rajtuk kívül csak a Tolnanémedi KSC tudott felmutatni – igaz, ők a legalsóbb osztályban, a megye háromban értek fel egymás után három alkalommal a csúcsra.

Hosnyánszki Zsolt érkezése elhozta az aranykort a településre, s mint a játékos-edző lapunknak szombaton este is elmondta, a harmadik aranytól csak még jobban megjött az étvágyuk.

– Amikor megnyertük a második bajnoki címünket, és azt mondtam önnek, hogy a harmadik után befejezem, nem hittem volna, hogy most itt állok, előttem a három kupa, s ismételten színt kell vallanom – fogalmazott a korábban az NB I.-es Siófokban és Videotonban is megfordult szakember. – Tudja mit, ha jövőre is megnyerjük, akkor tényleg abbahagyom, mert négy bajnoki címet szerezni egymás után az már maga a csúcs! Nézze meg, milyen remek csapatom van, a pályán és a pályán kívül is összetartanak, barátok, ez is a sikerünk egyik titka. A koronavírus-járvány miatt korán véget ért a szezon, nagyon várjuk már, hogy beinduljon az új, mert szeretünk futballozni, de ma este még ünnepelünk egy kicsit – húzta alá.

Az érmeket Bölcsföldi Zoltán és Csobot Zoltán egyesületi vezető, illetve Szabó Tibor bonyhádi alpolgármester akasztotta a csapattagok nyakába. A díszes serleget utóbbi adta át Máté Norbert csapatkapitánynak.

A nap folyamán megrendezett, s öt csapatot felvonultató Nagy László-emléktornát (amellyel a klub korábbi játékosának állítanak emléket immáron tizenkettedik éve) a házigazdák szeniorcsapata nyerte meg, a második helyen a Bonyhád Öregfiúk 73 FK, a harmadikon az Anrofém Kft., a negyediken a Pécsi Helyipar, az ötödiken a Komlói Bányász SK végzett. A legjobb játékosnak Kovács Róbertet (Pécsi Helyipar), a legjobb kapusnak Ambrus Csabát (Bonyhád Öregfiúk 73 FK) választották. A gólkirály 8-8 góllal Miklóssy Balázs (Anrofém Kft.) és Rafai Márk (Bonyhád-Börzsöny SE) lett.

Borítókép: Boldogan rázták az öklüket a börzsönyi futballisták az éremátadó után készült csapatfotón