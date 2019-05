Aranyéremmel szeretne búcsúzni Madarász Dóra

A Szekszárd AC női csapatának búcsúmeccse lesz az Extraliga hétvégi négyes döntője. Az elnök, a főszponzor, dr. Varga József lemondásával és kiszállásával új utakon indul el az egyesület.

– Eljött a búcsú ideje…

– Most nem az jár a fejemben, hogy ez lesz az utolsó két meccsem a Szekszárd AC színeiben, de amikor odaállok az asztalhoz lehet, hogy tudatosodni fog bennem, hogy véget ért a pályafutásom egy szép korszaka – mondta Madarász Dóra, aki az új idényben a francia Lille Métropole TT csapatában folytatja.

– Meglesz sorozatban a negyedik Extraliga-aranyérmük?

– Szeretnénk megvédeni a címünket. Nagyon várjuk a négyes döntőt, pénteken délután már Celldömölkön fogunk edzeni, hogy egy kicsit megismerkedjünk a helyszínnel, a körülményekkel.

– Meglephetik önöket valamivel a riválisok?

– Azt gondolom, a papírforma szerint a Statisztikán túl kell jutnunk, s nagyképűség nélkül mondhatom, hogy a döntőben a Budaörssel szemben is mi vagyunk az esélyesek. Azzal, hogy megnyertük az alapszakaszt, nekünk már az 5:5-ös döntetlen is elég az aranyhoz, így most nekik kellene extrát nyújtaniuk.

– Nyugtasson meg, hogy nem döntetlenre fognak játszani!

– Természetesen nyerni szeretnénk! Jól ismerjük egymást a budaörsiekkel, akikkel kétszer 5:5-re végeztünk a szezonban, egyszer pedig 7:0-ra legyőztük őket. Nyilván nem az utóbbiból fogunk kiindulni. Döntő lesz, hogy sikerül-e megnyernünk a párost, mert az óriási lökést adhatna.

– Már tudni lehet azt is, hogy Lille-ben folytatja. Költözik, vagy röpködő turista lesz?

– Budapesten, a válogatott keret tagjaival fogok készülni és csak a mérkőzésekre utazom majd ki Franciaországba. A Szekszárd AC-vel mindent elértem, remélem, hogy légiósként is sikeres leszek.