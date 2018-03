Nagyon kell a győzelem a felsőházhoz

Reménye életben tartásához Kaposváron nyernie kell az Atomerőmű SE-nek.

Nagyszerű játékkal verte meg 92–73-ra a jóval esélyesebb Egis Körmendet az Atomerőmű SE szerdán, így még mindig megvan az esélye arra, hogy ott legyen az első ötben, s a felsőházi rájátszásban folytassa a küzdelmeket a középszakaszban.

Ahhoz, hogy ez a remény az utolsó fordulóban is éljen, ma mindenképpen le kell győzni a Kaposvárt (18 óra). Nem ígérkezik könnyűnek a feladat, hiszen a somogyiak jól teljesítenek otthon (a Körmendet és az Albát is verték), ám az odavágó fölényes, 97–67-es sikere bizakodásra ad okot.

„Sajnos úgy kezdtünk a körmendiek ellen, ahogy a MAFC otthonában, de aztán a második negyedre összeállt a játékunk, és összejött a nagyon fontos győzelem. Kaposváron is szeretnénk nyerni és a Jászberényt is le kell győznünk itthon, aztán meglátjuk, hogy ez elég lesz-e a felsőházba kerüléshez” – mondta Eilingsfeld János, aki 17 pontja mellé 11 lepattanót is leszedett a vasiak elleni bravúr során.

A kaposváriak számára igazából nincs tétje a szomszédvári rangadónak, hiszen ők biztosan a középházban (6-10. helyezettek) folytatják.

Az ötödik helyért harcoló riválisok közül a Kecskemét a Debrecent fogadja, a Zalaegerszeg pedig Szolnokra utazik. Fél szemmel ezekre a meccsekre is figyelni kell.