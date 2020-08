Az Újpest elleni derbivel felavatták az új paksi stadiont

Egy 2017 óta tartó, hároméves időszakot zárhattak le szombaton délután a Paksi FC új stadionjának avatóünnepségén, amelyet rögtön az NB I-es szezon első, Újpest elleni meccse követett. Sajnos nem sikerült győzelemmel feltenni a koronát a programsorra.

Megadták a módját az ünneplésnek, hiszen színes, ingyenes programokkal várták az érdeklődőket. Délután elsőként a klub ifjú tehetségei mutatták meg mit tudnak, freestyle focibemutató és a Löfan Mazsorett Csoport szórakoztatta a közönséget. Ezt követően a 2018-as X-Faktor győztese, az USNK együttes lépett a gyepre táncosai kíséretében, és próbálta megmozgatni a nagyérdeműt. A legjobban azonban most is a főszereplőkre, a Paksi FC NB I-es csapatának játékosaira vártak a lelátókon megjelentek, amit a pályára bemelegítésre kifutó fiúkat fogadó ováció is alátámasztott.

Az ünnepi rész csúcspontja természetesen maga az avatás ceremóniája volt. Elsőként Szabó Péter, Paks polgármestere köszöntötte a jelenlevőket, majd rövid áttekintést adott a klub történetéről, amelyből – mint mondta – kiderül, hogy városukban nem csak szeretik a futballt, de mindig is igyekeztek magas szinten űzni azt. Beszédében azt kívánta, hogy az új pálya minél több győztes mérkőzésnek adhasson majd helyet. Ezt követően Gundel-Takács Gábor, az esemény házigazdája, Gellei Imrét, a csapat hajdani edzőjét, a magyar válogatott egykori szövetségi kapitányát konferálta fel, aki köszöntőjében szintén méltatta a klubban az elmúlt közel húsz évben zajlott csendes, tervszerű építő munkát és jókívánságait fejezte ki a továbbiakhoz.

A pályát Kutas Attila katolikus plébános, Nepp Éva evangélikus és Lenkey István református lelkész áldotta meg. A nemzetiszín szalagot Szabó Péter, valamint Gellei Imre vágta át, ezzel átadva a stadiont hivatalosan is a már meccsmezben pályára vonuló játékosoknak és a szurkolóknak. Az új stadionhoz, új hagyomány teremtését is kapcsolták, a mérkőzés előtt még együtt hallgatták meg a himnuszt a közönséggel, ami ezentúl minden hazai meccs előzménye lesz az elhangzottak szerint.

Igazán szép lett volna egy győzelemmel felavatni az új stadiont, ez azonban nem sikerült: a Paksi FC 2–1-re kikapott az Újpesttől az OTP Bank Liga 2020/2021-es idényének nyitómeccsén. Az új stadion történelmi gólját Ádám Martin szerezte a 76. percben. A Paks nagyot hajrázott az egyenlítésért, de hiába hosszabbított 13 percet Farkas Ádám játékvezető, nem jött össze az egyenlítés.

Paksi FC-Újpest FC 1-2 (0-1)

Paks, Fehérvári út, 3870 néző.

Paks: Holczer – Osváth, Szélpál, Lenzsér, Szabó J. – Windecker, Bognár I., Szakály D. (Hahn, 63.) – Haraszti (Bertus, 63.), Böde D. (Sajbán, 74.), Ádám. Vezetőedző: Osztermájer Gábor.

Újpest: Banai – Pauljevics, Risztevszki, Máté Zs., Burekovics – Onovo, Mitrovics (Szakály P., 101.), Obinna – Simon K. (Csongvai, 100.), Bacsa, Gigic (Bjelos, 82.). Vezetőedző: Predrag Rogan.

Gól: Ádám M. (76.), illetve Simon K. (17., 62.).