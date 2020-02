Ausztráliából is jön íjász a nyári szekszárdi vébére

A két szekszárdi egyesület, az Alisca Nyílai ÍE és a Tolnai Tájak ÍE építheti a pályákat az augusztusi 3D-s íjász világbajnokságra. Már most több mint háromszáz előnevezés érkezett a vb-re.

Hónapok vannak hátra a szekszárdi íjász világbajnokságig, de már javában zajlanak az előkészületek, a színfalak mögött folynak az egyeztetések a támogatókkal, hogy a tolnai megyeszékhely sikeres vb-t rendezhessen.

Alexandra Manea, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület nemrég leköszönő elnöke, a szervezőbizottság tagjaként dolgozik, így naprakész a világbajnoksággal kapcsolatosan. Ő egyeztetett nemrég Szekszárdon Szedlár Jánossal, a Magyar Íjász Szövetség alelnökével, aki a szervezőbizottság elnökeként segíti a minél sikeresebb rendezést.

Az augusztus 9-én kezdődő (és a döntőkkel 15-én véget érő) vb-re nagyjából hétszáz-nyolcszáz versenyzőt várnak, de már most háromszáznál több a regisztráltak száma, ami azt is jelezheti, hogy akár ennél többen is lehetnek.

A versenyek többsége Sötétvölgyben zajlik majd, itt kell felépítenie a két szekszárdi egyesületnek a hat pályát, amelyeken egyenként 28 háromdimenziós célt kell leküzdeniük az íjászoknak.

Mint azt Alexandra Manea kihangsúlyozta, Sötétvölgy egy tökéletes helyszín, amely remek természeti adottságainak köszönhetően sok-sok izgalmat ígér az indulóknak, s komoly kihívások elé állítja az íjászokat.

A célokat 5 és 45 méter közötti távolságra helyezik el, a versenyzőknek kell megsaccolniuk, hogy milyen távol lehetnek. Az állat eltalálása 5 pontot ér, a májzónáért 8, a szívért 10 pontot adnak. Csak érzékeltetésképpen jegyezzük meg, hogy a hatos döntőbe jutáshoz legalább 92 százalékos találati arányt kell elérniük a versenyzőknek.

Ami az indulókat illeti, a magyarok a kontinens legjobbjai közé tartoznak, így biztosan száznál is többen neveznek majd. Mellettük a franciák, a németek, a hollandok, az olaszok, vagy a szlovákok érkezhetnek komolyabb delegációval. Az biztos, hogy Dél-Afrikából és Ausztráliából is jön versenyző, ők már el is küldték regisztrációjukat.

Alexandra Manea az esélyeket illetően azt mondta, sok magyar lehet ott a kategóriák hatos döntőiben, s a két szekszárdi egyesületben is vannak olyanok, akik éremért szállhatnak harcba.

A menetrend A világbajnokság első két napja, a vasárnap és a hétfő a regisztrációval és az edzésekkel telik majd el. Kedden, szerdán és csütörtökön zajlanak az egyéni kvalifikációs küzdelmek Sötétvölgyben. Pénteken a csapatok kvalifikációját és döntőit rendezik. Az egyéni finálék szombaton lesznek a szekszárdi futballpályán, ahol a lelátón helyet foglalók kivetítőn is követhetik majd a versengést. Akik szeretnék kipróbálni a sportágat, azokat pedig a belvárosban várják majd a szervezők. „Törtélelmi versenyt szeretnénk rendezni” – fogalmazott Alexandra Manea.

Borítókép: Sötétvölgy remek helyszín, ezt a korábban itt rendezett versenyek is bizonyították. Tökéletes helyszíne lesz a világbajnokságnak