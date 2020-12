Az agresszív játék a Fradi ellen is sikerre vezethet

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A legutóbbi három mérkőzésen négy gólt szerzett. Egyre jobb formába lendül, mi a titka?

– Nincsen semmi különleges, ugyanúgy dolgozom, ahogy eddig. Talán csak annyi, hogy az a sok munka, amit az edzésen elvégzek, most érik be – nyilatkozta lapunknak Ádám Martin, a Paksi FC támadója, aki sorrendben az Újpest (1–1), a Fehérvár (1–0) és a Mezőkövesd kapujába is betalált (3–4).

– Hat találatnál jár már a bajnokságban, a góljai eddig négy pluszpontot jelentettek a csapatnak!

– Örülök, hogy jól jön ki a lépés mostanság, és a góljaim fontos pontokat értek. Jó lenne ezt a tendenciát tovább folytatni, de az egyéni mellett a csapatsikerek is legalább olyan lényegesek. Már csak azért is, mert ha a játékosok a legjobbjukat nyújtják, akkor a csapatnak is jól megy. Azt viszont sajnálom, hogy vasárnap hiába találtam be kétszer is a Mezőkövesd otthonában, az végül nem ért pontot. Kesergésre azonban nincs időnk, szerdán már a Ferencvárost fogadjuk. A listavezető idén is letette névjegyét Európában, úgyhogy ez sem tartozik majd a könnyű mérkőzések közé, sőt.

– Hogyan készülnek a bajnoki címvédő ellen?

– Ugyanúgy, mint bármelyik másik ellenfélre. Habár az ország legjobb csapatát fogadjuk, nem mehetünk ki úgy a pályára, hogy nem teszünk meg mindent a győzelemért. Nem akarjuk másfajta arcunkat mutatni ezen a találkozón sem, a saját játékunkat szeretnénk játszani. Azt gondolom, hogy egyik csapat sem szereti az agresszív, letámadós focit. A Fehérvár ellen ez a közelmúltban már sikerült (szintén hazai pályán 1–0-ra nyert a Paks – a szerk.), bízunk benne, hogy ezúttal is eredményességgel párosul a taktikánk.

– Önök tizenhat mérkőzést játszottak, míg a Ferencváros már huszonöt tétmérkőzésen van túl ebben a szezonban. Ez előnyt jelenthet?

– Nem hiszem, hogy ez döntő tényező lehet. Való igaz, hogy ellenfelünk hosszú hónapokon keresztül heti két mérkőzést játszott, a keretében mégis van húsz-huszonhárom olyan futballista, aki bármelyik másik csapatban meghatározó játékos lenne. Csapatként tekintünk a Ferencvárosra, ahogy mi is csapatként szeretnénk jó eredményt elérni ellenük.

Böde és Hahn pályára lépése is kérdéses A vasárnapi, Mezőkövesd elleni idegenbeli mérkőzés 13. percében sérülés miatt le kellett cseréni Böde Dánielt. A paksiak csapatkapitánya a bokáját fájlalta, s így kérdésessé vált a volt klubja elleni játéka. „Épp egy labdáért igyekeztem, amikor rosszul léptem, és alám fordult a lábam. Természetesen megpróbáltam a pályán maradni, segíteni a srácoknak, de kis idő múlva éreztem, nem megy. A fél­időre pedig az öltözőben már jól be is dagadt” – emlékezett vissza a klubikon, aki bízik benne, hogy a Fradi és az MTK Budapest ellen is pályára tud lépni. Betegség miatt a legutóbbi két mérkőzést kihagyta a góllövőlistát kilenc találattal vezető Hahn János, aki valószínűleg ma sem állhat Bognár György vezetőedző rendelkezésére.

Borítóképünk: Ádám Martin (elöl) bízik a saját taktikájukban