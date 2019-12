Az A’La Cool nyerte a Czékmány-tornát

Két éve már, hogy tragikus közlekedési balesetben elhunyt Czékmány Bálint. A kiváló támadóra idén második alkalommal emlékeztek meg a barátok, a volt csapattársak. Bodó József, az esemény főszervezője ezúttal tíz csapatot hívott el a nagymányoki sportcsarnokba, ahol reggeltől estig pattogott a labda, s izgalmas meccseken dőltek el a helyezések.

A végső győzelmet az A’La Cool nevet viselő formáció szerezte meg, a Térkő Center Kakasd és a Bever Name előtt.

A torna legjobb kapusa Komáromi Bence lett, a legjobb mezőnyjátékosnak Nyisztor Ferencet választották, a gólkirályi címet pedig Márk Krisztián érdemelte ki.

A 3. helyért: Bever Name–Robi Bár Izmény 5–4.

A döntőben: A’La Cool–Térkő Center Kakasd 3–3 (hetesekkel: 4–3).

Így jutottak el a csapatok az emléktorna helyosztóiig

Csoportkör, A csoport: Csapattársak–Barátok 4–0, A’La Cool–Robi Bár Izmény 2–1, Csapattársak–NSE All Star 6–2, Barátok–A’La Cool 3–8, NSE All Star–Robi Bár Izmény 1–3, Csapattársak–A’La Cool 0–6, Robi Bár Izmény–Barátok 2–0, A’La Cool–NSE All Star 3–1, Csapatársak–Robi Bár Izmény 1–3, Barátok–NSE All Star 2–1. B csoport: Majos–The Boss 4–3, Bever Name–Aparhant 5–2, Térkő Center Kakasd–The Boss 2–1, Majos–Bever Name 0–6, Térkő Center Kakasd–Aparhant 5–0, Bever Name–The Boss 3–0, Majos–Aparhant 4–1, Térkő Center Kakasd–Bever Name 3–0, The Boss–Aparhant 4–4, Térkő Center Kakasd–Majos 7–2. Középdöntő: Robi Bár Izmény–Majos 4–1, Bever Name–Csapattársak 4–1. Elődöntők: Térkő Center Kakasd–Robi Bár Izmény 3–1, A’La Cool–Bever Name 4–0.