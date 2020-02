Az Atomerőmű KSC simán nyert a TFSE-MTK ellen

Boldog névnapot, Livi! – ezzel a csatakiáltással nyugtázta a Városmajorban aratott sikerét az Atomerőmű KSC Szekszárd a női kosárlabda bajnokság szerdai játéknapján. Az atomos hölgyek a 18. fordulóban a tizenharmadik győzelmüket könyvelhették el.

Bálint köszönt be az elején egy triplával, majd Studer szerzett labdát és dobott ziccert, 5–0-val kezdett a KSC. A két Jenkins rázta fel az álmosan kezdő hazaiakat, akik aztán ki is egyenlítettek a nagy iramú első negyed közepén. Míg a TFSE-MTK gárdájában csak a két amerikai volt eredményes, addig vendég oldalon szépen megoszlottak a pontok, Dojkic, Krnjics és Theodoreán is eredményes volt, mindemellett – ha nem is hibátlanul – összességében jól védekeztek az atomosok, így hat pontos fórral vonulhattak rövid pihenőre.

A második periódus a két Jenkins kosaraival kezdődött, a magasabb, Alisia dobott triplát, a kisebbik, Chanise pedig a palánk alól volt eredményes, egy pontra felzárkózott a vendéglátó (24–25). Nagy tapsot kapott Németh, amikor betalált, s megszerezte a TFSE-MTK első „nem amerikai” kosarát, de átvenni a vezetést ezzel sem tudták a fehér mezesek, mert közben Studer Ági remekül szolgálta ki a palánk alatt Ruzickovát és McCallt, akik rendre eredményesek voltak, tízre nőtt a KSC előnye, s ezt még kettővel meg is toldotta a félidőig.

A fordulás után villámrajtot vettek Marshallék, akik a 24. percben már húsz ponttal vezettek (31–51), ezzel el is döntötték a mérkőzés kimenetelét. A harmadik negyedben Süléék csak tartani tudták a különbséget, s bár az utolsó felvonás elejét ismét a két Jenkins vezetésével nagyon megnyomták a hazaiak, 9–0-val kezdtek, de komoly veszélyben nem forgott a KSC sikere. A játékvezetők a 34. percben a mindvégig igen hevesen reklamáló hazai trénert, Magyar Biankát technikai hibával sújtották, majd Chanise Jenkins triplájával tízre is felzárkózott a TFSE, de Ruzickováéknak helyén volt a szívük, nem engedték már ki a kezükből a győzelmet.

A több remek teljesítményből hazai oldalon Alisia Jenkinsé emelkedett ki, aki 27 pontja mellé 9-9 lepattanót és kiharcolt faultot gyűjtött, ami 38-as VAL-értéket jelentett. Szekszárdi részről pedig Ruzicková könyvelhetett el dupla-duplát, 24 pontja mellé leszedett 11 lepattanót, s még kiosztott 5 gólpasszt is, így összességében 36-os VAL-értékkel zárt.

– Nagyon jó ritmusban játszottunk három negyeden keresztül, főként védekezésben. Kicsit korán hittük azt, hogy vége a meccsnek, az ilyen rövidzárlatokon még javítanunk kell – értékelt Djokics Zseljko a lefújást követően.

TFSE-MTK – Atomerőmű KSC Szekszárd 68–88 (19–25, 10–17, 17–26, 22–20) Budapest, Városmajori Sportcsarnok, 150 néző. Játékvezetők: Győrffy, Söjtöry, Kulcsár.

TFSE-MTK: Ch. JENKINS 21/9, SÜLE 12/3, Bernáth 2, Németh 4, A. JENKINS 27/6. Csere: Arsenic 2, Doktor, Herman, Boros, Kováts G. Edző: Magyar Bianka

Szekszárd: STUDER Á. 8/6, DOJKIC 19/6, Miklós 4, Bálint 5/3, RUZICKOVÁ 24/3. Csere: McCALL 8, Krnjics 4, Theodoreán 3/3, MARHALL 13. Edző: Djokics Zseljko

Kipontozódott: McCall (37. perc).

Az eredmény alakulása: 1. perc: 1–5. 3. p.: 7–7. 5. p.: 7–14. 14. p.: 26–27. 15. p.: 26–36. 19. p.: 29–41. 22. p.: 31–49. 27. p.: 41–62. 33. p.: 55–68. 35. p.: 63–73.

Borítóképünk archív felvétel, a két csapat tavaly novemberi, szekszárdi összecsapásán készült.