Az Atomerőmű SE második soraként szerepel a Bonyhádi KSE

Szorosabbra kívánja fűzni eddig is jól működő kapcsolatát a férfi élvonalban szereplő Atomerőmű SE és a jelenleg az NB I/B Zöld csoportjában érdekelt Bonyhádi KSE férficsapata, erről tartott sajtótájékoztatót a két klub kedden Pakson.

Dr. Kovács Antal, az Atomerőmű SE elnöke hangsúlyozta, a klub számára mindig fontos volt az utánpótlás, azonban az elmúlt években kevés olyan játékos került ki a kosárlabda-szakosztályból, akik megvetették lábukat az első csapatnál. Régóta gondolkoztak, milyen megoldást lehet találni arra, hogy az utánpótlásból kikerült játékosok is lehetőséget kapjanak. A Bonyháddal kötött megállapodással nemcsak Pakson, de regionális szinten is komoly utánpótlásbázis, akadémiai rendszer alakulhat ki a megyében.

Az ötletgazda, Jan Pavlík elmondta, a T-licensszel olyan játékosok szerepelhettek a BKSE-ben, akik az ASE élvonalbeli csapatába nem férnek be, annak eltörlése nehéz helyzetbe hozta a klubot. Az Atom szakosztályvezetője a megállapodásról (a két egyesület közös kft.-t hozott létre, ami átjárást biztosít a benne lévő 20-25 játékosnak a két csapat között) elmondta, a paksiak hét, huszonhárom év alatti kosárlabdázója az A-, a B-, valamint az U23-as együttesben is megmutathatja magát, az edzésen pedig a legjobbakkal, így az amerikai légiósokkal is együtt szerepelhet.

Darabos Péter, a már Atomerőmű KSE Bonyhád néven futó völgységi klub ügyvezető-elnöke elárulta, a gazdasági hátteret tekintve a nagyobb klubok miatt nehéz értékes játékost igazolniuk, ez az együttműködés kiút lehet ebből a helyzetből. Hozzátette, az elmúlt években is négy-öt paksi nevelésű játékos szerepelt a BKSE-ben, a cél most is stabil csapattá válni az NB I/B Zöld csoportjában, de a Piros csoportba való feljutást sem zárták ki.

A Bonyhádi KSE a koronavírus-járvány miatt félbeszakított bajnokságban 9 győzelemmel és 16 vereséggel a 12. helyen állt.

Borítóképünkön: Jan Palvik (balra), dr. Kovács Antal és Tóth János