Az edző szerint ez a leghálásabb döntetlen

A döntetlen eredmények közül a leghálásabb született Osztermájer Gábor szerint a Paksi FC és a Budapest Honvéd gól nélkül záródó Magyar Kupa-negyeddöntőjének első mérkőzésén, szerdán.

„Mindkét csapat jól megszervezte a védekezését, gyakorlatilag helyzet nélkül ment le a mérkőzés. Hiányzott a játék sava-borsa itt is, ott is, ettől függetlenül, ha Hahn János leleményesebb és észleli, hogy ellenfelétől kapja a labdát, győzhettünk is volna” – fogalmazott a paksiak vezetőedzője.

Mindkét csapatból kulcsjátékosok hiányoztak, a vendégeknél Davide Lanzafame, Hidi Patrik és Kálnoki Kis Dávid, hazai oldalon Böde Dániel, Kulcsár Dávid, Szakály Dénes és Balogh Balázs sem volt a nevezettek között, talán ez is rányomta a bélyegét a mérkőzésre.

„A legfontosabb, hogy a csapat bennmaradjon az NB I.-ben, ezért voltak hiányzók nálunk is. A keretünk huszonöt főből áll, vagyis a klub ezeket a játékosokat is fizeti, ezért ők is játszottak. Jól teljesítettek, megosztott vagyok a hétvégi kerettel kapcsolatosan” – tette hozzá félmosollyal a szája szélén Osztermájer Gábor.

A két csapat szombaton az OTP Bank Ligában mérkőzik meg egymással a Fehérvári úton, ott várhatóan a legerősebb kezdővel áll fel mindkét együttes.

„Mindenképpen pozitívan nézhetünk a további összecsapások elé, a szombati cél, hogy itthon tartsuk a három pontot, a visszavágón pedig jó lenne kiharcolni a továbbjutást. Ahhoz ugyanilyen stabil védekezést kell bemutatnunk, a támadójátékban pedig több kreativitásra lesz szükség” – jegyezte meg a paksi klub honlapján Bor Dávid.