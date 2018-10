Az első akadályt simán vette a KSC Szekszárd

Meg sem érezte két sérült légiósa, Nevena Jovanovics és Abby Bishop hiányát az Atomerőmű KSC Szekszárd, amely felmosta a padlót a szlovén Celjével az Európa Kupa első fordulójában.

Kétszer is részt vett a Sió Kupán a ZKK Cinkarna Celje, de sok sót nem ettek meg a szlovénok, ahogy mondani szokták. A 2016-os tornán a PEAC-tól 94–52-re, a PINKK-től 65–55-re, a román Sepsitől pedig 88–65-re kaptak ki, így győzelem nélkül az utolsó helyen zártak.

Djokics Zseljko Jól felkészültünk a szlovénok játékából, ez volt a legjobb meccsünk az idei szezonban. Ötven százalék felett dobtunk, most jöttek a triplák is. Tehetséges csapat a Celje, még fog meglepetéseket okozni. Szurkolóink megint fantasztikusak voltak.

Tavaly pedig a házigazda KSC-vel meccseltek, s a Szekszárd 89–63-ra győzött. Már az akkori csapatban is ott volt az ikerpár, Andjela és Nikolina Delic, Zala Friskovec, Larisa Ocvirk, Aleksandra Kroselj és Andrea Maric, s ők tegnap este is kifutottak a parkettre. Még mielőtt egy kézlegyintéssel elrendeztük volna a szlovéneket, a szakvezetés jelezte: a két amerikaival, Chatrice White-tal és Rangie Bessarddal más lesz ez a csapat, mint a (közel)múltban volt.

Gyorsan kiderült, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de két amerikai sem. A szerb Nevena Jovanovicsot és az ausztrál Abby Bishopot is sérülés miatt nélkülöző KSC különösebb megerőltetés nélkül épített fel tekintélyes előnyt a szünetig, a Kadarka Brigade már a tizenötödik percben rászámolhatott a szlovén riválisra (szólt is a húsz, húsz, húsz rigmus). Pedig nem volt tökéletes a szekszárdiak játéka, az elején voltak hibák, de a folytatásra nagyon elkapták a fonalat a kék-fehérek. A komoly nemzetközi meccsrutinnal rendelkező svéd, Frida Eldebrink igazi vezér volt, 27 pontja mellé kiosztott 9 gólpasszt és leszedett 6 lepattanót. De az amerikai Erica McCall is sokat hozzátett az eredményhez, 11 ponttal és 11 lepattanóval dupla-duplát ért el (nem először), ráadásul ő még három negyedet sem töltött a pályán. A magyar fiatalok közül Studer Ágnes, Gereben Lívia és Kiss Virág is bizonyította, hogy méltó a válogatott behívóra, amely éppen a meccs előtti napokban érkezett meg Szekszárdra.

Az első akadályt tehát simán vette a KSC, amely jövő csütörtökön a szlovák Ruzomberok otthonában folytatja Európa Kupa-szereplését.

Biztosak lehetünk benne, hogy a tegnapinál komolyabb csata vár a lányokra!

Európa Kupa, 1. forduló

Atomerőmű KSC Szekszárd–ZKK Cinkarna Celje (szlovén) 90–56 (20–8, 28–15, 19–14, 23–19)

Szekszárd, 1000 néző. V: Unsworth (brit), Eger (osztrák), Zubak (szlovák)

SZEKSZÁRD: STUDER Á. 11/9, ELDEBRINK 27/18, GEREBEN 13, Mansaré 4, MCCALL 11. Csere: Kiss V. 10, Theodoreán 6/3, Bálint R. 8/6. Edző: Djokics Zseljko

CELJE: FRISKOVEC 12/6, A. Delic, Ocvirk 12/6, BESSARD 18/3, White 12/6. Csere: N. Delic, Kroselj 2, Senicar, Maric. Edző: Damir Grgic

Kipontozódott: Senicar (25. p.), A. Delic (30. p.)

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–3, 6. p.: 14–8, 9. p.: 20–8, 12. p.: 23–14, 15. p.: 37–14, 18. p.: 43–18, 21. p.: 51–25, 24. p.: 55–30, 27. p.: 60–37, 30. p.: 67–37, 33. p.: 74–42, 36. p.:81–48, 39. p.: 88–54

