Az első derbijére készül a Majosi SE gólfelelőse

Az előző hét bajnoki mindegyikén betalált a kapuba Steinbach Máté, a megyei I. osztályú Majosi SE támadója, aki csapatához hasonlóan nagyon elkapta a fonalat. Hétvégén pedig az első Völgységi el Clásicóját játszhatja.

– Ha így folytatja, még gólkirály lesz a végén!

– Örülök, hogy jól megy a játék, az egészségem rendben van, és a pályán is nagyszerűen érzem magam – felelte a 24 éves támadó, akit a Szekszárdi UFC adott kölcsön a majosiaknak. – Az utóbbi meccseken szerencsére jönnek a gólok is, nekem is és a csapatnak is jól megy, mondhatom, hogy elkaptuk a fonalat. Tizennégy gólnál járok, ha harmincig eljutnék a szezon végéig, az nem lenne rossz!

– Az egészsége rendben van?

– Kopogjam le, igen! Tavaly októberben műtöttek elülső keresztszalag-szakadással, a rehabilitációmat az UFC-nél csináltam végig, de igazából itt, a Majosi SE-nél kezdtem el felépíteni magam. Az első két fordulóban még csere voltam, a harmadikban kezdtem először, mostanában már teljes meccseket is végig tudok játszani.

– Hogy került Majosra?

– A bátyám keze is benne volt a dologban. Gergő már évek óta itt véd, csupa jókat mondott a körülményekről, a közösségről, így nem is kellett sokat gondolkodnom. Már korábban is felmerült, hogy Majoson folytatom, most nyáron pedig váltottam is.

– A tabellát és a góllövőlistát elnézve gyanítom, hogy nem bánta meg!

– Az eddigiek velem is azt mondatják, hogy jól döntöttem. Remek csapatunk van, kitűnő játékosokkal futballozhatok együtt, akikkel egyre jobban megértem magam a pályán. És egy remek edző keze alatt készülhetek, aki ha kell keményen fog minket, ugyanakkor bármikor fordulhatunk hozzá, mindent meg lehet beszélni vele.

– Szombaton jön a Völgységi el Clásico, önnek az első derbije. Várja már?

– Nagyon várom! A bátyám sokat mesélt a meccset körülvevő hangulatról, a sok nézőről, arról, hogy mindenki napokig erről beszél. Szurkolóként én is átéltem már, de a pályán, belülről, aktív résztvevőként biztosan különleges lesz.

– Mit remél? Önök az éllovasok, önök vannak jobb formában…

– A bonyhádiak számítanak esélyesebbnek, de szeretnénk megnyerni, mert jó lenne megszerezni az őszi elsőséget. Hét meccset nyertünk zsinórban, nem kell félnünk egy ilyen kihívástól sem. Sokat jelentene, ha mi tudnánk éllovasként téli pihenőre menni, mert az újult erőt adna mindenkinek.

Borítóképünkön: Steinbach Máté (képünkön, a bal szélen) sűrűn fogadhatta mostanság a társak gratulációit. Szombaton is szeretne ünnepelni.