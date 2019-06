Az ezüstről döntenek Mucsfán

Aparhanti SE–Mórágyi SE

Június 15., szombat, 17 óra

Kevesen gondolták volna, hogy e két csapat az utolsó fordulóban az ezüstéremért fog harcolni. A Mórágy az őszi szezont az élen zárta, tavaszt azonban már az NB III-as Szekszárdi UFC-nél töltötte a gólkirály-jelölt Tóth Tamás, amit a csapat – több hiányzó mellett – már nem bírt el. Jött egy ötmeccses nyeretlenségi sorozat (három döntetlen, két vereség), de a múlt heti, Madocsa elleni rangadó megnyerésével (6–1) esély nyílt számukra az ezüstérem megszerzésére. Erre pedig azért van lehetőségük, mert, bár az Aparhant végig versenyben volt a bajnoki címre, a Szekszárdtól (1–3), a Dunakömlődtől (2–4) és a Madocsától (1–2) is vereséget szenvedett néhány forduló leforgása alatt.

Az ezüst mellett a gólkirályi cím is ezen a meccsen dőlhet el, Tóth Tamás előnye négy gól az apari Móricz Gergő előtt.

Minker Endre, az Aparhanti SE edzője: – A fiatal csapatunkkal nem úgy indultunk neki a bajnokságnak, hogy ilyen közel lehetünk az aranyhoz, de evés közben nekünk is megjött az étvágyunk. Szerettünk volna bajnoki címet szerezni, de a váratlan botlások, mint például a Dunakömlőd elleni hazai vereség, megfosztottak minket ettől. Remélem, jövőre másként lesz. A bajnokot oda-vissza vertük, hazai pályán a kömlődiek mellett csak a Szekszárd tudott minket megverni, így azt gondolom, meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést is. Teljes kerettel tudunk kiállni. Móricz Gergő ugyan versenyben van még a gólkirályi címért, amit Őcsényben akár meg is szerezhetett volna, de önzetlen volt a gólhelyzeteknél. Ha hasonló szituációba kerül szombaton, akkor is ugyanígy tesz. Fontosabb neki az ezüstérem, mint a gólkirályi cím.

Illés Béla, a Mórágyi SE edzője: – A múlt heti ünnepi hangulat motiválttá tette csapatomat az utolsó hazai mérkőzésre. Úgy gondolom, hogy a szép számú szurkolótáborunkat játékunkkal, valamint az NB I-es tolna-mözsi futsalos lányok fellépésével sikerült kiszolgálnunk. Rossz döntésnek tartom a szövetség és a csapatvezetések részéről a szombati játéknapot, hiszen ballagások és a vidéken dolgozók nem teszik lehetővé számunkra, hogy a legjobb összeállításban lépjünk pályára. Ezért a kispadunk is rövid lesz, az ifimérkőzés pedig elmarad. Bíztunk benne, hogy az aparhantiak elleni mérkőzés az első hely megszerzéséért jelent majd presztízscsatát, sajnáljuk, hogy sem a hazaiak, sem nekünk nem adódhat ez meg. Becsületes helytállást várok a pályára lépőktől, a biztos dobogós hely mellett szeretném, ha a gólkirályi cím ismét Mórágyra kerülne Tóth Tamás személyében.

Négy csapat a negyedik helyért

A Madocsa, a Szekszárd II, a Bölcske és a Tolna II-Bogyiszló verseng még a negyedik helyért. A legkényelmesebb helyzetben a madocsaiak vannak, akik, ha nyernek, szinte biztosan megőrzik negyedik helyüket. Ez hazai pályán a Simontornya ellen nem elképzelhetetlen, a vendégek ugyanis a hatodik leggyengébb idegenbeli mérleggel bírnak.

A legnehezebb helyzetben a szekszárdiak vannak, akik a tavasszal 58 (!) gólt jegyző Faddhoz utaznak, ráadásul Vida Tamás csapata a legkevesebb gólt kapta hazai pályán (14), s a második legtöbbet rúgta (63). A bölcskeiek sincsenek könnyű helyzetben, ők annál a Kisdorognál vendégeskednek, amely utolsó három meccsén 18 gólt lőtt.

A legkönnyebb sorsolása a bogyiszlóiaknak van, de egyben ők vannak a legnehezebb helyzetben is. Gerjenben szinte kötelező a győzelem, a negyedik helyhez azonban a többiek botlása (a Madocsa és a Szekszárd veresége) is kell.

Egyet előre, egyet hátra

A Fadd a hatodik helyért, a Kisdorog a felsőházba jutásért lép pályára. A Simontornya és a Nagymányok a tizedik helyért küzd, utóbbinak van erre nagyobb esélye. Köő László gárdája a harmadik legtöbb gólt lőtte, ráadásul vendéglátójuk, a csikóstőttősiek legutóbb április végén tudtak győzni (4–1 a Dunakömlőd ellen). Az őcsényieknek pontot kell szerezniük a bajnok Börzsöny otthonában, hogy biztosan meglegyen a 12. hely, különben a Dunakömlőd megelőzheti őket, amennyiben legyőzi a pincehelyieket. Ez ősszel nem sikerült, akkor meglepetésre Turós Szilárdék nyertek.

Megyei II. osztály, a 30. forduló további programja

Június 15., szombat Kisdorogi FC–Bölcskei SE (1–6), Madocsa SE–Simontornya TC (0–0), Bonyhád-Börzsöny SE–Őcsény SK (6–0), Faddi SE–Szekszárdi UFC II (0–0), Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE–Nagymányoki SE (0–8), Gerjeni SK–Tolna VFC II-Bogyiszló (0–5), Dunakömlődi SE–Pincehelyi ATE (0–4). Valamennyi mérkőzés egységesen 17 órakor kezdődik.

A góllövőlistán 34 gólos: Tóth Tamás (Mórágyi SE), 30 gólos: Móricz Gergő (Aparhanti SE), 29 gólos: Schiller Adrián (Kisdorogi FC).

Megyei II. osztály, az állás 1. B.-Börzsöny 29 22 2 5 79–31 68

2. Aparhant 29 20 3 6 90–48 63

3. Mórágy 29 19 4 6 116–64 61

4. Madocsa 29 16 6 7 78–48 54

5. Szekszárd II. 29 16 6 7 81–55 54

6. Bölcske 29 16 3 10 89–59 51

7. Tolna-Bogyiszló 29 16 3 10 83–53 51

8. Fadd 29 14 7 8 102–39 49

9. Kisdorog 29 14 5 10 85–79 47

10. Simontornya 29 13 3 13 89–95 42

11. Nagymányok 29 12 6 11 98–65 42

12. Őcsény 29 6 5 18 48–129 23

13. Dunakömlőd 29 5 5 19 65–120 20

14. K.-Csikóstőttős 29 5 2 22 43–109 17

15. Gerjen 29 3 5 21 46–108 14

16. Pincehely (-1) 29 2 1 26 29–119 6

Borítóképünk a Mórágy és a Bonyhád-Börzsöny áprilisi összecsapásán készült