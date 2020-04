Az íjászok szekszárdi vb-jét is halasztották

Elhalasztották az idei 3D-s íjász világbajnokságot, amelynek Szekszárd adott volna otthont augusztusban. A hírek szerint jövőre az Európa-bajnoksággal együtt pótolják majd.

„Hat napon át Szekszárd lesz az íjászat fellegvára jövőre, a megyeszékhely rendezi meg ugyanis az IAA háromdimenziós világbajnokságát. Az erről szóló megállapodást pénteken írta alá Ács Rezső polgármester és Vánky Sebastian, a Magyar Íjász Szövetség (MÍSZ) elnöke.”

Tavaly júliusban még ez volt a nagy hír, s Alexandra Manea, a szervezőbizottság szekszárdi tagja még idén februárban is arról beszélt, hogy jól alakulnak a nevezések, már több mint háromszázan regisztráltak a versenyre, köztük ausztrálok és dél-afrikaiak. Jól haladnak az előkészületekkel, folynak a tárgyalások a szponzorokkal, a város partner, emlékezetes és történelmi lehet a 2020 augusztusi világbajnokság.

Kedden viszont jött a hidegzuhany, a koronavírus-járvány miatt a nemzetközi szövetség úgy határozott, hogy egy évvel elhalasztják a 3D vb-t, és azt az Eb-vel együtt rendezik meg – elvileg Szekszárdon…

„Gondolhatja, hogy villámcsapásként ért bennünket a hír – mondta Alexandra Manea, hozzátéve, hogy ebben a helyzetben megérti és elfogadja a döntést. – Most minden tárgyalást, egyeztetést kezdhetünk újra. Ismét beszélni kell a várossal, a meglévő partnerekkel, a leendő támogatókkal arról, hogy a jelenlegi helyzetben is tudják-e vállalni azt, amire ígéretet tettek. Nagyon bízom benne, hogy igen, mert szeretnénk ezt a vb-t, de most még semmi egyebet nem tudok mondani, talán májusra okosabbak lehetünk” – tette hozzá.

A tervek szerint a világbajnokságot Sötétvölgyben és Szekszárdon, a városi sporttelepen rendezték volna, a cél az eredeti helyszínek megtartása. Alexandra Manea annyit közölt, hogy azok a versenyzők, akik 2021-ben nem tudnak eljönni a vb-re, visszakapják a nevezési díjat.