Az örökös bajnok és örökös tag elismerést is átadták az ülésen

Jan Pavlik és Jakab Albert kapta a hagyományos éves elismerést az Atomerőmű SE hétfőn este megtartott küldöttközgyűlésén.

Különleges érzést keltett az emberben, amikor hétfőn este belépett az ASE-sportcsarnok kapuján. A küldöttek egymástól másfél-kétméteres távolságban, patkó formában ültek a lelátón, velük szemben pedig a zsűriasztalnál a klub vezetői és képviselői. Nagyon odafigyeltek az Atomerőmű SE-nél, hogy betartsák az előírásokat, már a meghívóban rögzítették, hogy csak maszkban lehet megjelenni, és a bejáratnál több helyütt kézfertőtlenítőket is kihelyeztek.

Fura volt az ASE előző szezonja, ezt hangsúlyozta beszédében dr. Kovács Antal elnök. A kosarasok kapcsán arról beszélt, hogy 2019 nyarán új csapatot kezdtek építeni, s ha nem szól közbe a koronavírus-járvány, akkor reális esély lett volna a dobogó. Az utánpótlás kapcsán is volt ok az örömre, a korosztályos gárdák egyre jobban szerepelnek, több fiatal a válogatottban is megmutathatta magát, a klub által szervezett tornákon, sportnapokon nagyon sokan szoktak részt venni.

Az elnök a dzsúdós szakosztály munkáját boncolgatva kiemelte, hogy Pupp Réka és Cirjenics Miklós is olimpiai kvótás helyen áll, s a fiatalok is szállítják a jobbnál jobb eredményeket. Büszkén emelte ki, hogy a környező országokban is sikerült jó kapcsolatot kialakítaniuk, egyebek mellett a szlovákiai Pezinok és Galánta, az ausztriai Strasswalchen, a horvátországi Solin és az olaszországi Trieszt dzsúdóklubjaival is.

A kajak-kenusokat illetően azt mondta, továbbra is ugyanaz a színvonalas munka folyik a szakosztálynál, mint az elmúlt években, egyre több az igazolt versenyző, akik mind a hazai, mind a nemzetközi színtéren remek eredményeket szállítanak. A beszámolóból kiderült, hogy 2019-ben 15 bajnoki (!) címet szereztek a paksiak, akiknél síkvízen továbbra is Pupp Noémi, maratoni szakágban pedig Kiszli Vanda és Koleszár Zoltán szállítja a legjobb eredményeket – már ami a teljesség igénye nélkül a felnőtteket illeti.

A sakkszakosztály elsősorban arra lehetett büszke, hogy Berkes Ferenc személyében az ASE adta a batumi csapat Európa-bajnokság legjobb teljesítményt nyújtó játékosát. A klub továbbra is élcsapatnak számít a hazai bajnokságokban, s az egyéni versenyeken is jól teljesítenek.

A labdarúgó-szakosztály végre felnőttcsapatot is szerepeltet, s nem is rosszul (a 2019-es arany után a pandémia megjelenésekor másodikak voltak), de elsősorban az utánpótlás-nevelés az, amire a fő hangsúlyt helyezik.

A szabadidős szakágban többféle sportolási lehetőséget kínál a klub, a kosárlabdától a labdarúgáson és természetjáráson át a vitorlázásig, síelésig, tekézésig, s éves szinten számos nagy rendezvényük van, amelyen minden korosztályt megmozgatnak, kezdve az egynapos tornáktól egészen az amatőr bajnoki sorozatokig.

Az elnöki beszámoló után adták át az ASE örökös bajnoka és az ASE örökös tagja elismeréseket. Előbbit Jan Pavlik, a kosárlabda-szakosztály technikai vezetője, utóbbit Jakab Albert, a természetjárók vezetője vehette át.

Jan Pavlik 1978-ban született Csehországban, pontosabban az akkori Csehszlovákiában. Tanulmányait Brnóban végezte és ott kötelezte el magát a kosárlabda iránt. Nyolc szezont töltött a Brno csapatában, és hazája nemzeti válogatottjába is beválogatták. Az ASE-hoz 2004-ben érkezett, a paksi szurkolótábor három szezonon keresztül csodálhatta félelmetes tripláit és varázslatos gólpasszait. Az ASE-val két bajnoki aranyat és Magyar Kupát is nyert. Technikai vezetőként 2014-ben tért vissza Paksra, jelenleg a férfi profi csapat másodedzője. Utánpótláskorú csapatot edz, amellyel sikereket érnek el a korosztályos versenyeken és nem véletlen, hogy gyermekei is az ASE korosztályos csapataiban pattogtatják a labdát.

Jakab Albert az ASE Szabadidősport Szakosztály természetjáró szakcsoportjának vezetője 2000 óta. Ebben a minőségében húsz éve fogja össze a túravezetők munkáját, velük közösen alakítják az éves túraprogramokat. Szívügye a Dél-Mezőföld népszerűsítése, a másik örök téma pedig a tájékozódási túraversenyzés. Ennek egyik állomása a Bakancsos Atom Kupa, amit idén októberben immáron

23. alkalommal tartanak majd. Ma ez a verseny az ország legnépszerűbb tájékozódási túraversenye. Jakab Albert nevéhez fűződik, hogy a Dél-Mezőföldről turistatérkép és jelzett útvonalhálózat készült. Túravezetőként emlékezetes külföldi, egyhetes túrák kötődnek a nevéhez. Országosan pedig a tájékozódási túraversenyzés összefogásában van jelentős szerepe.

Mindkét díjazottat dr. Kovács Antal méltatta.

Borítóképünkön: Jakab Albert (balról) és Jan Pavlik között dr. Kovács Antal