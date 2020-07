Az UFC megmutatta, mire számíthat a Majosi SE

Első edzőmeccsét vívta szombaton a Szekszárdi UFC, amely az NB III-as újonc Majosi SE-vel meccselt. Bár a klub háza tájáról vészjósló hangokat lehetett hallani, az első akadályt vette Dienes Pál csapata.

Néhányan biciklire támaszkodva, mások a fedett lelátó alatt, árnyékot keresve várták, hogy kifusson a pályára a két NB III-as megyei klub a szombat délelőtti edzőmeccsre. Pokoli hőség volt, szinte vágni lehetett a levegőt, egy ziháló drukker be is mondta, hogy bizony harminchárom fokot mutat az a fránya hőmérő. A nézők között természetesen a szekszárdi csapat jövője volt a téma, az „Olvastad a Népújságban, hogy mennyien elmentek?” kérdésre valaki optimistán, más pesszimistán válaszolt.

Első meccs lévén messzemenő következtetéseket kár lenne levonni, annyi ugyanakkor látszott, és érződött, hogy a szekszárdiak évek óta a harmadik vonalban edződnek, a majosiaknak pedig – ötödik edzőmeccs ide vagy oda – még szokniuk kell a ritmust, a keményebb, fizikálisabb játékot. Voltak hibák mindkét oldalon, ahogy szép megoldások is, egy-egy formás támadásra még a legkritikusabb drukkerek is csettinthettek. Dienes Pál és Tihanyvári László a meccs előtt és a meccs után is mosolyogva fogott kezet, mindketten tudják, hogy komolyságra majd az augusztus másodikán kezdődő bajnokságban lesz szükség.

Addig még mind az UFC-re, mind a Majosra sok munka vár, formálni, csiszolni kell a játékot, hogy az előadás sikerüljön igazán jól. A szekszárdiaknak és a majosiaknak erre szerdán kínálkozik újabb lehetőség: előbbiek hazai pályán az NB III-as Gárdonyt fogadják (19 óra), a majosiak pedig a szintén harmadik ligás Kozármisleny otthonába (18 óra) látogatnak.

Szekszárdi UFC–Majosi SE 4–2 (2–1)

Felkészülési mérkőzés. V.: Szommer.

Szekszárd: Szűcs K. – Kvanduk J., Márton E., Vékony V., Füredi – Budai – Rácz F., Juhász M., Arena Á., Királyházi – Péter A. Cserék: Mityók (kapus), Héhn O., Béla D., Juhász G., Gellér, Piukovics.

Majos: Steinbach G. – Várda, Szőts A., Ledneczki, Kugli – Szeiler, Bognár S., Lizák P., Hock – Petrovics, Steinbach M. Cserék: Komáromi (kapus), Matesz, Kovács G., Jerabek, Dér, Sztruhár B., Vituska N., Tamás B., Széles B., Pál A.

Gól: Péter A., Szőts A. (öngól), Gellér, Budai, illetve Lizák P., Vituska N. (11-esből).