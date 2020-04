Az új idényben is Dzunics dirigálja az ASE csapatát

Marad az edző és a magyar kulcsemberek is hosszabbítottak. Tóth János, az Atomerőmű SE szakosztályelnöke azt mondta, hamarosan újabb bejelentés jöhet.

Sajnálhatták az Atomerőmű SE-nél, hogy a koronavírus-járvány miatt a szövetség félbeszakította a hazai bajnokságokat. A paksiak a harmadik helyen álltak az alapszakasz tabelláján, épp jó formába lendültek, sok minden benne volt ebben a szezonban. Most már nem derül ki, hogy mire vihette volna a négyszeres magyar bajnok, négyszeres kupagyőztes együttes. A légiósok már valamennyien otthonukban vészelik át a nehéz napokat, s a magyar játékosok is családjaik körében várják ki, hogy a világ leküzdje a járványt. Az élet azonban nem teljesen állt meg, a csarnok nyitva áll a kosarasok előtt, akik egyénileg gyakorolhatnak.

Míg a csarnokban pattog a labda, a vezetőség tervezi a jövőt, zajlanak az egyeztetések, építik az új csapatot. Arról már mi is beszámoltunk, hogy a szezont műtét miatt teljesen kihagyó Eilingsfeld János aláírta szerződését a következő idényre, s ugyanígy tett Kis Raul is.

„Még nincs nagy mozgás a játékospiacon, külföldiekkel nem is tárgyalunk – mondta Tóth János a telepaks.net című oldalnak. – Élő szerződése volt a következő szezonra Kovács Ákosnak, Lóránt Péternek és Valerio Bodon Vincentnek, a napokban Eilingsfeld Jánossal és Kis Raullal is hosszabbítottunk. A csapatot a következő szezonban is Braniszlav Dzunics irányítja. Pajor Dávid és Szalai Milán is a keret tagja marad, és Kalmár Viktor is, ha felgyógyul. Mindemellett nyitottak vagyunk arra, hogy ha tudunk, erősítsünk. Figyelembe véve az ősztől életbe lépő U23-as szabályt, nem zárjuk ki, hogy új játékos kerüljön hozzánk” – fogalmazott a szakosztályelnök.

Ami az általa említett U23-as szabályt illeti, az új bajnokságban a férfiaknál is bevezetik, ami már évek óta érvényben van a nőknél: a 2020/2021-es pontvadászattól kezdődően egy 1998-ban vagy később született játékosnak az alapszakaszban egy fél­időn keresztül végig a pályán kell lennie. Az ASE-ban ennek a kritériumnak jelenleg Szalai, Pajor, Kalmár és Valerio Bodon is megfelel.