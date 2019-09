Az utánpótlásra helyezik a hangsúlyt az UFC-nél

Mozgalmas és eseménydús nyáron van túl a Szekszárdi UFC női futsalcsapata. A hétvégén rajtoló új idényben nagyobb hangsúlyt fektetnek az utánpótlásukra.

Ganczer Hajnalka, Buchmüller Petra, Megyeri Boglárka, Horváth Katalin, Hargas Annamária, Beke Adrienn és Maria Vaskovecs. Hét meghatározó játékosát veszítette el a holtidényben a Szekszárdi UFC, amely az új szezonban az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektet a fiatalok beépítésébe.

– Mondhatni két sor távozott a nyáron, de az itt maradt és utánpótlás-játékosainkkal együtt felvesszük a versenyt a legmagasabb osztályban. Lesznek nehéz pillanatok, de úgy gondolom, tavaszra összeérik a csapat. Nincsenek nagy célok idén, a legfontosabb, hogy bennmaradjunk az első osztályban. Minden más csak hab a tortán – fogalmazott Micskó Márk, a női szakosztály vezetője.

A tavalyi keretből maradt az ukrán Julija Jarova, Kágyi Rebeka, Lovász Viktória, Lelovics Réka és Fáskerti Viktória, hozzájuk érkezett az Astrát elhagyó Kiss Gabriella. A válogatott kerettaggal erősödött a csapat, a fiatal, de már tapasztalt játékos rutinjával és technikai tudásával fontos láncszeme lesz a saját nevelésű fiatalokkal újjáalakult csapatnak.

– A futsal mellett a labdarúgó-szakosztályban is erősítünk, az U16 mellett indítunk U14 háromnegyed pályás és U19 nagypályás csapatokat is. Előbbinél továbbra is Volodimir Kolok, utóbbinál Mecseki Ágnes és Kágyi István lesz segítségemre – fogalmazott Micskó Márk, hozzátéve, utánpótlás-nevelő egyesület révén a legfontosabb, hogy a tehetséges játékosokból érett kiválóságok legyenek.

A fiatalok előtt követendő példa lehet Ezer Anna története. A még mindig csak 13 éves, Tolnán nevelkedett fiatal lány tavaly érkezett a megyeszékhelyre, s első évében gólkirály lett U17 futsal bajnokságban illetve U16 háromnegyed pályán (előbbiben 70, utóbbiban 38 találattal). Az új szezont már a Ferencvárosban kezdi, csakúgy mint annak idején a szintén szekszárdi nevelésű Csiki Eszter, aki az előző kiírásban bajnoki címet és Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett a fővárosi zöld-fehérekkel.

Őszi menetrend I. forduló, szeptember 8., vasárnap: Hajdúböszörmény–Szekszárd 18.30. II. forduló, szeptember 15., vasárnap: Szekszárd–Gyula 16. III. forduló, szeptember 22., vasárnap: Szekszárd–TFSE 18. IV. forduló, szeptember 29., vasárnap: Tolna-Mözs–Szekszárd 17. V. forduló, október 6., vasárnap: Szekszárd–DEAC 17. VI. forduló, október 19., szombat: Astra–Szekszárd. VII. forduló, október 27., vasárnap: Szekszárd–Miskolc. VIII. forduló, november 10., vasárnap: Szekszárd–HTE 17. IX. forduló, november 23., szombat: Gyula–Szekszárd 16. X. forduló, november 30., szombat: TFSE–Szekszárd. XI. forduló, december 15., vasárnap: Szekszárd–Tolna-Mözs 17.

Borítókép: Julija Jarova maradt meg egyik hírmondónak a tavalyi szekszárdi keretből