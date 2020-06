Az utolsó szekszárdi gála jöhet november közepén

Novemberben jön a tizedik Harcosok Éjszakája elnevezésű küzdősportgála, Halász Gábor és több szekszárdi bunyós búcsúfellépése.

Eldőlt, hogy november 14-én rendezik a jubileumi szekszárdi küzdősportgálát. Az biztos, hogy valamennyi szekszárdi kedvenc kötelek közé lép, s többeknek ez lesz az utolsó mérkőzése.

Halász Gábor szép pályafutásának megkoronázása lenne, ha a gálán címmeccset vívhatna, s így tudna elbúcsúzni a szekszárdi közönségtől.

„Zajlanak az egyeztetések a háttérben, most azon dolgozunk, hogy össze tudjuk rakni a gála anyagi hátterét – mondta lapunknak Halász. – Az időpontot már lefoglaltam a városi sportcsarnokban, és az önkormányzat részéről is kaptunk biztatást, hogy szervezzük, vágjunk bele. Az biztos, hogy nekem ez lesz a búcsúmeccsem, s az is biztos, hogy a gálák sorában is ez lesz az utolsó. Egyre nehezebb tető alá hozni őket, az utolsókra már alig jöttek össze az anyagiak. Jó lenne, ha a tizedikre, a jubileumira sikerülne leszervezni néhány nívós meccset, így talán az országos sportcsatornák is érdekesebbnek találnák a gálánkat. A menedzserek mindenesetre már dolgoznak rajta, most már csak azt kellene látni, hogy mennyiből tudunk gazdálkodni, mert jó lenne továbblépni” – mondta Halász Gábor.

A szekszárdi egyesület versenyzői közül Orsós István, Novák György és Ericles Torres Marin is ezen a gálán búcsúzhat – valamennyien komoly ökölvívó múlttal a hátuk mögött akaszthatják szögre a bokszkesztyűket.

Miközben zajlanak a gála előkészületei, zajlik az élet a szekszárdi sportcsarnok ökölvívó termében is. Kicsik és nagyok kesztyűznek rendületlenül, naponta tizenketten-tizenöten gyakorolnak.

„A gyerekek rettentően boldogok, nagyon várták már, hogy a koronavírus-járvány után ismét jöhessenek edzeni, bunyózni – mondta Halász Gábor, aki Gál Miklóssal készíti fel a csapatot. – Most arra várunk, hogy a szövetség kiadja az őszi versenynaptárat, mert szeretnénk megméretni a fiatalokat a magyar bajnokságon” – tette hozzá Halász.

Borítókép: Halász Gábor (jobbról) eddig mind a kilenc gálán bokszolt, s mindegyik meccsét nyerte