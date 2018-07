Bajnoki aranyat ért a sok kemény edzés

Jó hangulatú vacsorával ünnepelte meg története első bajnoki aranyérmét a megyei II. osztályú Bonyhád-Börzsöny SE.

„Nincs az országban még egy ilyen település, mint Bonyhád, amelynek három csapata is érmet szerzett egy adott bajnoki szezonban.”

Lubastyik István, a megyei fociszövetség versenybizottságának elnöke mondta ezt a börzsönyi klub évzáróján, éremátadóján. Az egykori kiváló játékvezető annak kapcsán említette ezt, hogy a Bonyhád VLC ezüstérmes lett a megyei I. osztályban, a közigazgatásilag hozzá tartozó Majosi SE ugyanitt bronzérmet szerzett, a Bonyhád-Börzsöny SE pedig a megyei II. osztályban ért fel a csúcsra.

A történelmi elsőség kapcsán Lubastyik István nem felejtette el megköszönni az elnök, Csobot Zoltán munkáját, aki hosszú évek óta vezeti a börzsönyi fociklubot, s a tavalyi szezon harmadik helyezése után most végre sikerült megszerezniük a legjobb csapatnak járó serleget.

Hosnyánszki Zsolt játékos-edző azt emelte ki, hogy a kemény munka híve, s örömét fejezte ki, hogy a játékosai partnerek voltak ebben.

„Amikor elkezdődött a szezon, az volt a célunk, hogy bekerüljünk az öt legjobb csapat közé – mondta Hosnyánszki Zsolt. – Látszott, hogy az utóbbi évek egyik legerősebb bajnoksága áll előttünk, s utólag azt mondhatom, hogy remekül mértük fel az erőviszonyokat. Aki ismer, az tudja, hogy a kemény munka híve vagyok, s szerencsére a játékosok is partnerek voltak ebben, ők is megértették, hogy csak így érhetünk el sikert. Tudtam, hogy a hajrában döntő lesz, melyik csapat bírja majd jobban fizikálisan. Utólag azt mondhatom, hogy ennek is köszönhettük a bajnoki címünket, mert miközben a riválisok kezdtek elfogyni, mi végig jó formában játszottunk” – fogalmazott.

A börzsönyiek a legjobbkor, az utolsó előtti fordulóban álltak az élre, s Simontornyára úgy utazhattak, hogy saját kezükben volt a sorsuk. Végül parádés játékkal 11–1-re nyertek, így történetük első megyei másodosztályú aranyérmét ünnepelhették.