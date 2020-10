Bakancsos Atom Kupa lesz a hétvégén

A Demeter Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület és az Atomerőmű SE Természetjáró Szakosztálya szombaton rendezi a 23. Bakancsos Atom Kupát. A gyalogos természetjáró tájékozódási verseny Lengyel-Annafürdőből, a turisztikai központból indul 8 órakor, de a sokáig alvóknak sem kell csalódniuk, hiszen az utolsó rajt 10.30 órakor lesz.

Lengyel-Annafürdőn minden együtt van egy kellemes családi kiránduláshoz: mini vadaspark szarvasokkal és vaddisznókkal, erdei pihenő-tó, Sasfészek-kilátó, tanösvények és még egy állandóra telepített tájékozódási pálya is várja a túrázókat.

A túrázók felsőfokú (a 36–50 évesekre 8,4 kilométer vár, a 60-70-80 éveseknek 6 kilométert kell megtenniük) és középfokú (7 km) kategóriában is indulhatnak, mégpedig 2–4 fős csapatokat alkotva. Lesz egy C kategória is, amelyben kincskeresők (tájfutótérképpel) és kirándulók (turistatérképpel) nevezését várják.

Érdeklődni [email protected] e-mail-címen, illetve a 20/431-8112-es, valamint a 20/314-4650-es telefonszámok bármelyikén.