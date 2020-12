Bálint Réka a Csata ellen is győzelmet remél

Könnyedén verte meg a PINKK-Pécset az Atomerőmű KSC Szekszárd szombaton, a női NB I.-ben. Djokics Zseljko gárdája biztatóan tért vissza a harmincöt napos kihagyás után.

„Nyertünk, senki sem sérült meg, és újra bajnoki meccset játszhattunk – ez a legfontosabb.”

Ezt mondta Djokics Zseljko a pécsiek elleni találkozó után. A KSC vezetőedzője nem bocsátkozott komolyabb szakmai elemzésbe, ő is tudja, hogy PINKK elleni bajnokinak egy szerepe volt: csapata visszazökkenhessen a meccsritmusba.

A szekszárdiak döcögős kezdés után szép dolgokat csináltak, és könnyedén nyertek. A szakember igyekezett arányosan elosztani a játékperceket, hogy mindenki pályára léphessen, ugyanakkor rá is pihenhessen a KSC előtt álló összecsapásokra.

Ezen a meccsen belefért az is, hogy a KSC nélkülözze a koronavírussal küzdő Krnjics Szárát és a vádlijával bajlódó Erica McCallt.

„Nagyon jó volt hosszú idő után ismét tétmeccsen szerepelni – mondta Bálint Réka. – Az edzésen gyakorolt új védekezési elemeket is ki tudtuk próbálni. A PINKK nagyon jó és kemény ellenfél volt ahhoz, hogy éles helyzetben tudjunk gyakorolni. Örülünk a győzelemnek, de a munka nem ért véget, továbbra is azért küzdünk, hogy ebben a nehéz koronavírusos időszakban is a legjobbat tudjuk nyújtani” – tette hozzá.

A szekszárdiak saját nevelésű bedobója 22 pontjával csapata legeredményesebbje volt – láthatóan élvezte a játékot.

Mi több, hamarosan egy komoly mérföldkőhöz érkezhet, már csak 42 pontot kell dobnia ahhoz, hogy elérje a KSC színeiben a 3000 pontos határt, ami korábban eddig senkinek sem sikerült.

Ez akár már a héten összejöhet, szerdán a Ludovika-FCSM Csata (idegenben), szombaton pedig a VBW CEKK Cegléd ellen (hazai pályán) kínálkozhat számára lehetőség.

„Inspirál természetesen, hogy elérhetem a háromezredik pontomat, de nem erre törekszem elsősorban – folytatta Bálint Réka. – Nem fogok minden áron palánkra törni, sokkal fontosabb a csapat sikere. Persze, jó lenne, ha mielőbb elérném. Hogy mit remélek a Csata elleni meccs­től? Nem lesz könnyű dolgunk, mert a PINKK és a fővárosiak játékereje nem vethető össze. Úgy tudjuk, hogy őket eddig elkerülte a koronavírus-járvány, teljes a keretük, mi is úgy számolunk, hogy ellenünk is azok lesznek. Nyerni szeretnénk, mert céljaink vannak” – tette hozzá.

Tippmix Női NB I., a 8. fordulóból elhalasztott mérkőzésen

Ludovika FCSM Csata–Atomerőmű KSC Szekszárd

Budapest, Ludovika Aréna, szerda, 16 óra. V: Tőzsér D., Csabai-Kaskötő B., Nagy V.

A találkozó zárt kapus, a mindiGO tévén lehet követni.

Tippmix Női Kosárlabda NB I. 1. Sopron 7 7 0 640–395 1,00

2. Szekszárd 7 6 1 646–463 0,93

3. Csata 8 6 2 641–519 0,88

4. Vasas 4 3 1 282–276 0,88

5. Győr 7 5 2 553–519 0,86

6. Diósgyőr 9 6 3 704–627 0,83

7. Cegléd 6 4 2 453–397 0,83

8. TFSE-MTK 6 2 4 447–468 0,67

9. PEAC-Pécs 6 2 4 388–427 0,67

10. ELTE BEAC 9 1 8 609–720 0,56

11. PINKK-Pécs 9 1 8 576–763 0,56

12. ZTE NKK 8 0 8 456–821 0,50

Borítókép: Bálint Rékát (13-as mezben) inspirálja, hogy rekorder lehet, de nem az a fontos számára