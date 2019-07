Barics Péterrel hajt az aranyra a Tamási

Múlt péntek óta készül a megyei I. osztályú focibajnokság 2019/2020-as szezonjára a Tamási 2009 FC. Új edzővel, Barics Péterrel és új játékosokkal hajtanak rá a bajnoki aranyra.

Csupán fél évig volt munka nélkül Barics Péter, aki tavaly év végén érdekes körülmények között távozott a Dunaföldvár FC-től. Az őszi idény utolsó fordulójának délelőttjén köszöntek el tőle a vezetők, a földvári csapat pedig már ki sem állt este a Tamási elleni zárómeccsre.

A dunaújvárosi szakember három évig volt a DFC alkalmazásában, eleinte játékos-edzőként, aztán csak edzőként. Mint akkor fogalmazott: a háttérben lévő problémák miatt mindkét fél úgy látta jónak, ha útjaik elválnak. Ugyanakkor – és ezt is kihangsúlyozta – köszöni a munkát a vele dolgozó játékosoknak, s a lehetőséget a vezetőknek, hogy felnőttcsapatnál edzősködhetett.

Barics korábban játékosként megfordult a Szekszárdi UFC-ben és a Paksi FC-ben – utóbbival az első osztályban is pályára léphetett.

A sors fura fintora, hogy most éppen annál a csapatnál lett edző, amellyel szemben búcsúzhatott volna…

Filotás Attila technikai vezető lapunknak elmondta: az új edzővel is az első három hely valamelyikét célozzák meg, de titkon reménykednek benne, hogy a szezon végén fényesebb érem kerül majd a játékosok nyakába…

Barics Péter nem egyedül érkezett, korábbi játékosai közül Farsang Patrik, Benke Viktor, Kugli Ákos és Hajdók Gábor is vele tartott Tamásiba, amelynek így igazán acélos kerete lesz az új szezonra.

Eddig ketten igazoltak el: Papp Gábor Dombóvárra, Baranyai Dávid pedig Tevelre szerződött. Mások egyelőre nem jelezték, hogy távoznának, így a több somogyi klubbal is összeboronált Turós Viktor, illetve a vajdasági kontingens (Barta Ottó, Széll Szabolcs, Kaszás Krisztián, Stanojev Dániel, Pintér Kristóf) is Tamásiban készül.

A két szezon alatt 68 gólt jegyző játékos-edző, Jammeh Haruna is marad, egyedül Samuel Ellis Ato gondolkodik a távozáson. A ghánai játékos megkapta a magyar állampolgárságot, s szeretné kipróbálni magát magasabb osztályban. Állítólag NB II.-es csapatoktól vannak ajánlatai a korábban az NB I.-es Kaposvári Rákócziban és Pécsi MFC-ben is futballozó középpályásnak. Ha nem jön össze neki, akkor ő is Tamásiban folytatja.

Az, hogy milyen létszámú lesz a keret, s kik maradnak, Barics Péter a napokban fogja eldönteni. Az biztos, hogy a tamásiak jövő héten szerdán Lajoskomáromban (18 óra) játsszák első edzőmeccsüket, két nap múlva, pénteken pedig a Tab ellen (18.30) lépnek pályára hazai pályán.