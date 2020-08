Beárazhatja az újonc Gerjent a szezon első három bajnokija

Az elnök aranyat és NB III-ba jutást remél a megye egybe visszatérő Gerjeni SK-tól. Buzás Attila azt mondja, a szezon első három fordulója megmutathatja nekik, hogy hol lehet a helyük.

Ha abból indulunk ki, hogy első látogatásunkkor úgy zuhogott az eső a gerjeni futballpályán, mintha dézsából öntötték volna, akkor jó eséllyel viharos szezon elé néz a megye egyes újonc.

Ha viszont második látogatásunkra gondolunk, a szikrázó napsütésre, s a gyakorlatokat mosolyogva, jókedvűen végző játékosokra, akkor joggal hihetjük, hogy akár még sütkérezhetnek is a gerjeniek a napfényben – pontosabban a sikerekben az új idényben.

Nagy fába vágta a fejszéjét a nem sokkal több mint ezer lakosú település futballcsapata, amely egy megye hármas és tíz megye kettes idény után tér vissza a legjobbak közé. Ráadásul nagyon komoly célokkal. Az újonnan megválasztott elnök, Pálfi Gábor kerek perec kijelentette, hogy bajnokok akarnak lenni, ha nem is a mostani, de a következő bajnoki kiírásban mindenképpen.

Kétezerhuszonkettőben lesz harminc éve, hogy a Gerjeni Medosz SE feljutott az NB III-as bajnokságba, s a vezetés – élén a tettrekész elnökkel – a jubileum évében ismét a harmadik ligában szeretné látni a csapatot.

Hogy ez sikerül-e nekik, arra nem vennénk mérget, mindenesetre az elszántsággal nem lesz probléma. A játékosok jókedvűen, minden szó nélkül csinálták a gyakorlatokat, amiket Buzás Attila vezényelt nekik – tudják ők is, hogy nagy esélyt kaptak az élettől azzal, hogy megint a legmagasabb megyei osztályban bizonyíthatnak.

Az erősítések is jól sikerültek, még akkor is, ha Fejes Péter és Budai Dávid végül maradt az NB III-as Szekszárdi UFC-ben. Nélkülük is jó kis kerettel dolgozhat a Tolna VFC-vel két éve bajnoki címet (egy évre rá pedig ezüstöt) nyerő szakember.

„Nem volt egyszerű dolgunk, hiszen különféle edzettségi állapotban érkeztek hozzánk a játékosok – mondta Buzás Attila, hozzátéve, hogy még sok munkát kell elvégezniük ahhoz, hogy nagyjából egyforma szintre kerüljenek a futballisták. – Azt gondolom, amit elterveztünk, azt maximálisan végre is hajtottuk. Nem lesz könnyű dolgunk, mert a mezőny legerősebbnek tűnő csapataival kezdünk, sorrendben a Bátaszékkel, a Bonyháddal és a Tamásival meccselünk. De örülünk, mert kiderül, hogy hol tartunk. Ennél jobb ráhangolásra nincs is szükség!” – mondta a PRO-licences szakember.

Az edzőmeccseken jól ment a szekér, a Dusnokot 6–1-re, a Kalocsát 3–1-re, a Dunaszentgyörgyöt 9–1-re verték, a Tolnával 2–2-t­, a Tevellel 1–1-et játszottak.

Amikor azt próbáltuk megtudni, hogy milyen következtetéseket lehet levonni az edzőmeccsek eredményeiből, Buzás Attila csak annyit mondott, hogy jól kell tudni ellenfelet választani…

Kuti Kristóf szíve eddig a Szedresi SE színeiért dobogott, de most, hogy kedvenc klubja visszalépett a megye egytől, neki is új kihívást kellett keresnie.

„Az volt az elsődleges célom, hogy olyan csapatban futballozzak, amelyikben a barátaim játszanak – mondta. – A keret többségét korábbról is jól ismertem, kiváló játékosok közé kerültem, szerintem jók leszünk. A posztján mindenki képes valami pluszt hozzátenni a csapat teljesítményéhez. Az elnök úr szeretné, ha a bajnoki címért harcolnánk, a társak nevében is mondhatom, hogy mindent el fogunk követni ezért” – tette hozzá Kuti.

Romhányi Károlynak szívügye a gerjeni futball, a gerjeni sport. A polgármester sokszor megfordul a sporttelepen, ami nem is csoda, hiszen a nyári váltásig ő volt az elnöke a Gerjeni SK-nak. Mint mondta, sok gyerekkori barátja van itt, ráadásul az új szezontól már „családilag” is kötődni fog a klubhoz.

„Gergely, a kisebbik gyermekem az U7-es csapatban fog játszani, így az ő meccsén is többször megfordulok majd – fogalmazott Romhányi Károly. – Persze a felnőttek találkozóit sem fogom kihagyni, sőt ha az időm engedi, szeretném az idegenbeli mérkőzésekre is elkísérni a csapatot. Örülök az osztályváltásnak, mert így nemcsak a felnőtt csapatunk, de a korosztályos együtteseink is magasabb szinten képviseltethetik és mérethetik meg magukat” – húzta alá a faluvezető.

A gerjeniek elkezdtek egy együttműködést a dunaszentgyörgyiekkel, sok a tehetséges fiataljuk, akik közül az ügyesebbeknek így, hogy megye egyesek lettek, nagyobb esélyük lesz rá, hogy magasabb osztályba lépjenek.

A felnőtt csapat vasárnap este vívta a szezon első tétmeccsét – a Magyar Kupa megyei selejtezőjében a Tamási 2009 FC-t fogadták.

A bajnoki rajt előtti főpróbának nem is volt rossz!