Belga csapat ellen indul a KSC idei kupakalandja

A belga Basket Hema ellen hazai pályán kezdi meg szereplését az Európa-kupában az Atomerőmű KSC Szekszárd női együttese.

Aki egy kézle­gyintéssel elintézné a KSC Szekszárd ma esti belga riválisát, annak rögvest cikkünk elején leszögezzük, hogy a belga női válogatott ötödik helyen végzett a nyári, szerb–lett rendezésű Európa-bajnokságon, s az ötödik helyét éppen a magyar csapat ellen harcolta ki (56–72). A belga kosárlabda feljövőben van, s ezt nemcsak a felnőttek előkelő helyezése, hanem a korosztályos együttesek egyre jobb eredményei is mutatják. Az U20-as vb-n és az U19-es Eb-n egyaránt negyedikek lettek a belga hölgyek – mindkétszer az amerikaiak állították meg őket.

A Basket Hema egyike azon négy belga csapatnak, amelyik ott van az európai kupaporondon: az Euroligában a Castors Braine, az Európa-kupában pedig a Belfius Namur és a Voo Liége Panthers csatázik még a helyezésekért.

A szekszárdiak az előző szezonban negyeddöntőt játszhattak az Európa-kupában, ahol a spanyol Spar Citylift Girona állította meg Studeréket. A hazai hatpontos sikert (79–73) követően idegenben hosszabbítást követően 80–73-ra győzött a katalán együttes.

„Annak ellenére, hogy ellenfelünk átlagéletkora rendkívül alacsony, alig haladja meg a tizenkilenc évet, egy komoly csapatot fogadhatunk – mondta Pásztori István, a klub hivatalos honlapján közzétett videoelőzetesben. – A belga kosárlabda nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, s az ottani szövetség is sokat tesz azért, hogy az európai színtéren is jó eredményeket érjenek el. A Massey-testvérpárra érdemes lesz odafigyelnünk. Különösen Billie-re, aki az U19-es Eb-n és az U20-as vb-n is a legjobb lepattanózó volt, ott volt a torna ötösében, s jelenleg a belga bajnokságban is ő áll az első helyen ebben a mutatóban. Bivalyerős a palánkok alatt, oda kell rá figyelnünk. Nyáron ugyan elveszítettek egy kiváló kosárlabdázót, Laure Resimont-t, aki a francia Tarbeshez szerződött, de a helyére érkezett Lut De Meyer, aki rutinos játékos, komoly nemzetközi tapasztalattal is bír. Ki kell hangsúlyoznom, hogy nehéz meccsre készülünk” – húzta alá.

Európa-kupa, 1. forduló. Atomerőmű KSC Szekszárd–Basket Hema SKW. Szekszárd, városi sportcsarnok, szerda, 18 óra.