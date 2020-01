Bertus Lajos visszatért Paksra

Egy év mezőkövesdi kitérő után visszatér a Paksi FC-hez Bertus Lajos, aki holnap már útnak is indul a csapattal a törökországi edzőtáborba.

Ami napok óta a levegőben lógott, az ma hivatalossá vált: Bertus Lajos egy év után visszatér Paksra. Osztermájer Gábor vezetőedző nemrég úgy fogalmazott, egy, de inkább két támadó középpályás elkélne a csapatába, név szerint említve a Mezőkövesd Zsóry FC játékosát.

Nem hiába merült fel a 29 éves játékos neve, hiszen Bertus 2014-ben a Puskás Akadémiától szerződött az atomvárosiakhoz, melynek színeiben négy és fél szezon alatt 144 bajnoki mérkőzésen lépett pályára (mindössze három találkozót hagyott ki!), ezeken tizennégy gólt és harmincnégy gólpasszt jegyzett. Legjobb idénye a 2017/2018-as volt, akkor hat találattal és kilenc gólpasszal zárt, míg a következő szezon őszén tizennyolc meccsen egy gól és hat assziszt volt a mérlege.

Nem meglepő, hogy ezzel a teljesítménnyel felkeltette a Mezőkövesd figyelmét, ám a matyóföldiek kezdőjében nem tudott megragadni. Tavasszal még meghatározó játékosnak számított (tizenkét mérkőzésen szerepelt), idén ősszel viszont csupán három találkozón lépett pályára. Érthető hát, hogy elvágyódott a borsodi városból, s örömmel tért vissza korábbi klubjához.

„Úgy érzem, kimondhatom, hazatértem. Szeretettel jöttem, hiszen a szívem mindig is a Paksé volt. Itt nemcsak én, az egész családom otthonra talált, valamint nagyon jól esett, hogy mindenki szeretettel fogadott. Ami a pályát illeti, az őszi eredményeknél véleményem szerint is sokkal több van a csapatban. Természetesen tavasszal már én is azon leszek, hogy ez ki is jöjjön” – mondta a klub hivatalos honlapjának Bertus.

A paksiakkal kapcsolatos pletyka, hogy Bertushoz hasonlóan Mezőkövesdről Paksra teszi át székhelyét Molnár Gábor, valamint a 24 esztendős Sajbán Máté. A Bp. Honvédnál kölcsönben szereplő Egerszegi Tamás is visszatérhet az atomvárosba, de Kispesttől érkezhet Kálnoki Kis Dávid is. Ahogy mondani szokták, csak az biztos, hogy semmi sem biztos, mindenesetre – ahogy korábban már megírtuk –, Fejes András, Remili Mohamed és Simon Ádám már nem a csapattal készül.

Indul az utazás A paksiak holnap indulnak útnak a törökországi üdülőváros, Belek felé, ahol tíz napot töltenek majd el. Az első edzőmeccsükre szombaton kerül sor a szerb első osztályban tizenhatodik, egyben utolsó helyen álló szabácsi Macva Sabac ellen, majd jövő héten kedden a román élvonal hetedikjével, a Botosanival, pénteken az orosz Premjer Liga-12. Ahmat Groznijjal találkoznak. A felkészülési mérkőzések sorát az Európa-ligában szereplő bolgár bajnok Ludogorec ellen zárja Osztermájer Gábor csapata. Az OTP Bank Liga tavaszi nyitófordulójában, január 25-én a Ferencvároshoz utaznak az atomvárosiak (kezdés: 14.55, M4 Sport).

Borítókép: Bertus Lajos (zöldben) a Ferencváros ellen debütálhat tétmérkőzésen régi-új csapatában