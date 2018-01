BL-csemege ma estére: Pótával érkezik a Berlin

A Póta Georginával felálló, címvédő TT Berlinnel mérkőzik a Szekszárd AC ma este a női Bajnokok Ligájában. Türei Ferenc klubmenedzser azt mondja, szeretnének előnyt szerezni.

Ilyen erős csapatot, mint a TT Berlin, még sosem fogadott a Szekszárd a legerősebb európai kupasorozatban. A németek évek óta egyeduralkodói a Bajnokok Ligájának, az utolsó hat kiírásból négyszer is az élen végeztek, csupán a török Fenerbahce és az osztrák Linz AG Froschberg tudta megelőzni őket egy-egy alkalommal.

Címvédő ide, vagy oda, a szekszárdiak örülnek neki, hogy a berlinieket sodorta az útjukba a sorsolás szeszélye, a másik két lehetséges rivális, a lengyel Tarnobrzeg és a török Bursa Büyüksehír sokkal kellemetlenebb ellenfél lett volna. Türei Ferenc klubmenedzser már korábban elmondta, hogy leginkább a németek játéka fekszik nekik – ma este kiderül, hogy így van-e.

Pikáns meccset ígér mindenesetre a két magyar válogatott kiválóság, a hazai színekben versenyző Madarász Dóra, valamint a legmagasabban jegyzett magyar, a berlinieket már hosszú évek óta erősítő, a világranglistán huszadik Póta Georgina párharca. Már ha egyáltalán szembekerülnek egymással…

Hangsúlyozzuk ki, hogy jelenleg Póta Georgina (akiről talán kevesen tudják, hogy kiskorában Sáth Gyula, Sáth Sándor szakmai igazgató fia nevelte) a legelőkelőbb helyen álló európai a világranglistán, ha a tizennegyedik helyezett, kínaiból hollandá honosított Li Jiét nem számoljuk.

A szekszárdiak úgy számolnak, hogy legjobbjuk, a világranglistán a januári állapotok szerint hetedik helyen (!) álló tajvani Cseng I-Csing ugyanúgy hozza a tőle elvárt két győzelmet, ahogy az eddigi fellépésein, és akkor már csak egy soványka sikert kell összekaparniuk a többieknek.

Jó előjel, hogy az orosz Polina Mihajlova többször legyőzte már a múltban Póta Georginát – bármilyen furcsa, most a magyar lány vereségéért szorítanak majd a szurkolók –, ha ezúttal is sikerül neki, akkor nagy baj nem érheti már a szekszárdiakat.

Madarász Dóra jó formája is bizakodásra ad okot, az előző hétvégén zajló budapesti World Tour-versenyen nagyszerűen játszott, a selejtezőből úgy jutott fel a főtáblára, hogy a „bejátszó körben” az osztrák Liu Jiát és az ukrán Tetyana Bilenkót is legyőzte, pedig őket korábban egyszer sem tudta. Aztán a főtáblán a kanadai-kínai Mo Zhang ellen is vezetett 3:1-re, s nagyon közel volt a 16-ba kerüléshez, de a végén megrázta magát a rangsorban 33. helyezett rivális.

A Szekszárd AC–TT Berlin Eastside találkozó 18 órakor kezdődik a városi sportcsarnokban. A belépés ingyenes!

A Bajnokok Ligája negyeddöntőjében ma este a francia CP Lyssois Lille Metropole a horvát Dr. Casl együttesét fogadja, míg a másik francia gárda, a TT Saint Quentin a török Bursa Büyüksehírrel csap össze.