Böde: elfelejtettük levenni a pelenkát

Böde Dániel szerint a Paksi FC már akkor elveszítette a Ferencváros elleni szombati bajnokiját, mielőtt az még elkezdődött volna.

„Azzal leptük meg őket, hogy a vörös szőnyeget nem hoztuk ki nekik – mondta a paksiak csapatkapitánya a Nemzeti Sport internetes oldalán látható videóban. – Nem az a baj, hogy kikapsz, hanem ahogy kikapsz. Vereség és vereség között is óriási a különbség. A következő fordulóban élet-halál mérkőzés vár ránk a Zalaegerszeg ellen, úgyhogy ezt a meccset úgy, ahogy van, el is kell felejteni, és a következő fordulóban mindenképpen be kell húzni a három pontot. A vérnyomásom szerintem a harmadik percben már az egekben volt, úgyhogy nem sikerült stresszmentesre ez a meccs. A csapat felvette a pelenkát, és elfelejtettük meccskezdés előtt levenni” – mondta a 33 éves futballista, aki a múlt nyáron, hét szezon után tért haza a Ferencvárostól.

A Paksi FC-nek nem sikerült jól kezdenie az OTP Bank Liga tavaszi idényét, a Fradi mindenféle erőkifejtés nélkül nyert 4–0-ra (ősszel szintén 4–0-ra nyert a Ferencváros Pakson). Nyoma sem volt a felkészülési meccseken látott magabiztosságnak, a csapat meg sem tudta közelíteni azt a játékát, amellyel például az orosz Akhmat Groznij ellen előrukkolt Belekben.

Ahogy Böde Dániel fogalmazott, ezt a meccset mielőbb el kell felejteni, mert jönnek a PFC számára fontos összecsapások. Szombaton a Zalaegerszeget fogadják az atomvárosiak, akik a következő körben a Kaposvár vendégei lesznek.

Jelenleg a ZTE és a Rákóczi áll a két kieső helyen, de a Paks csak a több győzelmének köszönhetően előzi meg a zalaiakat. A Kaposvár hét ponttal van leszakadva, de ha a Paksnak becsúszik egy-két vereség, máris meleg az a bizonyos pite.