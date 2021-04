Bonner nélkül, kettőzött erővel készül a KSC a bajnoki döntőre

Vasárnap megkezdi a női élvonalbeli bajnokság döntőjét az Atomerőmű KSC Szekszárd, mely ezúttal is a Sopron Baskettel meccsel majd az aranyéremért.

Keményen készül a fináléra Djokics Zseljko gárdája, melynek tagjai az Európa Kupában szerzett történelmi bronzérem után néhány nap pihenőt kaptak, ám azt követően kettőzött erővel vetették bele magukat az intenzív edzésekbe.

A párharc esélyesei egyértelműen a soproniak (az alapszakaszban 79–56-ra és 74–49-re, a Magyar Kupa elődöntőjében 77–56-ra kapott ki a KSC), de egy ilyen csatában nem egyszer borult már a papírforma – ebben bízhatnak Studer Ágnesék is. No meg abban is, hogy a címvédőt megfoghatták a múlt hét végi Euroliga négyes döntőben történtek.

Gáspár Dávid együttese az isztambuli elődöntőben a spanyol Salamancától kapott ki tizenegy ponttal (61–72), a bronzmérkőzésen pedig a házigazda Fenerbahce múlta felül 64–58 arányban. A soproniak szerb erőcsatára, Jelena Brooks ráadásul komoly sérülés után lépett pályára (a DVTK elleni elődöntőben Keyona Hayes úgy megütötte, hogy négy fogát elveszítette, s az állkapcsa is elmozdult), míg Gabby Williams a második mérkőzésen pályára sem lépett. Azt nem tudni, hogy az amerikai bedobó ott lehet-e a parketten a döntő első találkozóján.

Az biztos, hogy szekszárdi oldalon Dewanna Bonner nem szerepel majd, az Európa Kupa Final Four után ugyanis hazarepült az ikreihez az Egyesült Államokba, s bár a napokban többször is felröppent, hogy visszajön, most már biztos, hogy a párharcot nélküle kezdi meg a szekszárdi együttes.

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc első meccse vasárnap 15.45 órakor kezdődik (tv: M4 Sport), aztán jövő szerdán jön a szekszárdi összecsapás (15.45 óra, tv: M4 Sport), jövő szombaton pedig újfent Sopronban (14.15 óra, tv: M4 Sport) mérkőznek a felek. Ha szükséges, akkor a negyedik mérkőzést május 4-én, kedden, az ötödiket pedig május 7-én, pénteken rendezik.

A két csapat a 2016/2017-es és a 2017/2018-as idényben találkozott a döntőben: előbb 3–1-re, majd 3–0-ra nyerte meg a párharcot a Sopron Basket együttese.

Borítóképünkön: Zala Friskovec tripláira is szüksége lesz a Szekszárdnak