Borítaniuk kell a terveket

Két napon belül a cselgáncs Európa-bajnokságot és nyári olimpiát is elhalasztották, így a teljes felkészülési időszakot át kell szerveznie Pupp Rékának, az Atomerőmű SE versenyzőjének és társainak.

A sportágak közül a cselgáncs az elsők között volt, ahol a koronavírus-járvány miatt versenyeket kellett törölni. A március eleji rabati Grand Prix-viadallal dőlt le az első dominó, ami magával sodorta a többi Grand Slam és GP-versenyt – jelen állás szerint – egészen májusig. Hétfőn aztán az is eldőlt, hogy a május 1-től 3-ig tervezett prágai olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságot június 19-21-re halasztotta a nemzetközi szövetség (IJF).

„Most márciusban még nem igazán volt fókuszban az Európa-bajnokság, mert több versenyt is rendeztek volna előtte, amik szintén elég fontosak lettek volna – fogalmazott Pupp Réka, az Atomerőmű SE cselgáncsozója. – Egyáltalán nem lepődtem meg a döntésen, hiszen azzal, hogy ezeket törölték, várható volt, hogy az Európa-bajnokság is későbbre tolódik. Szerintem így is ugyanúgy fel lehet készülni a tornára, tudnunk kell alkalmazkodni a kialakult helyzethez és ebből kihozni a maximumot” – tette hozzá Pupp Réka.

Kedden a nagy nyomásnak eleget téve, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság legkésőbb 2021 nyaráig elhalasztotta az ötkarikás játékokat, így lesz idejük a dzsúdósoknak elegendő pontot gyűjteni Tokióra.

„Örülök, hogy most már tudunk valami biztosat – folytatta az 52 kilogrammos súlycsoportban versenyző dzsúdós. – Persze ez felvet pár kérdést annak kapcsán, hogy miként fog nekünk tovább haladni a kvalifikáció, de jó, hogy most már valamelyest tudunk előre nézni. Most borulni fog minden, újra kell tervezni a felkészülést, de szerintem mindenkinek megnyugvást jelent, így nekem is, hogy egészen biztosan meg fogják rendezni az olimpiát. Hogy jó döntés született-e, azt így hirtelen nem tudom megmondani. Persze érthető, hogy így döntöttek és ezt el kell fogadnunk. Így is meg fogjuk oldani a helyzetet, de hátránya is van, mert mindent át kell szerveznünk” – zárta.

Addig marad az önálló felkészülés, s mint azt Pupp Réka elmondta, az olimpiára készülők bemehetnek edzeni a terembe, így már második teljes konditermi edzést kezdték meg.

A kardiómozgásokat a természetben meg tudják valósítani, emellett nagy segítség a munkában a dzsúdószakosztály által nemrég beszerzett professzionális szobakerékpár- és evezős ergometer is.

A helyzet szokatlan és furcsa, de próbálják a pozitív oldalát nézni, miszerint a halasztással be tudnak iktatni plusz egy alapozást a rájuk váró fontos versenyek előtt.