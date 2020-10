Börzsönyben kiderül, milyen úton megy tovább a Bonyhád

Megint egy olyan rangadó következik a megyei I. osztályban, amelyről előzetesen nem gondoltuk, hogy ilyen pozícióból várják majd a csapatok. A Bonyhád VLC a Gerjeni SK-t fogadja – Bonyhád-Börzsönyben.

Nagyon megy az újonc gerjeniek szekere. Buzás Attila együttese egy bátaszéki 2–0-s vereséggel kezdte a szezont, de azóta veretlen, s nyolc meccséből egy döntetlen mellett hetet megnyert. Múlt szombaton 3–1-es győzelemmel vágott vissza a bátaszékieknek a nyitányért, korábban pedig a mostani ellenfelet, a címvédő Bonyhád VLC-t is legyőzte, s nem is akárhogyan. A völgységiek 2–0-ra is vezettek, de az újonc nem adta fel, s a második fél­időben a maga javára fordította a találkozót (3–2). Az előző hat meccsüket ráadásul kivétel nélkül megnyerték Erdélyi Péterék, náluk jobb sorozata jelenleg egyik gárdának sincs az osztályban.

A bonyhádiak egyelőre nem úgy szerepelnek, ahogy azt a szezon előtt vártuk tőlük. Nyolc meccsükből már négyet elveszítettek, s hiába jön egy-egy győzelem, azt mindig egy vereség követi. A harmadik kört követően ráadásul edzőt is cseréltek, Köllő Roland helyett azóta Máté Róbert próbálja megtalálni a sikert hozó felállást és játékot (időközben kiderült, hogy Dienes Pál veszi át a völgységi gárda irányítását – a szerk.).

„Tudjuk, mi a hétvégi bajnoki meccsünk tétje: vagy nyerünk és felzárkózunk, így esélyt adunk a bajnoki címre vagy leszakadunk és átfogalmazzuk céljainkat – mondta Máté Róbert, a bonyhádiak edzője. – A játékosok értelmes emberek, tisztában vannak vele, hogy csúszni-mászni kell a győzelemért, hiszen a Gerjen most kifejezetten szervezett képet mutat magáról. Helyzetünket nem könnyíti meg, hogy vannak sérültjeink és a hét folyamán többen pozitív koronavírustesztet adtak, így az utolsó pillanatig is változhat a szombaton pályára lépő csapatunk összetétele” – tette hozzá a völgységiek trénere.

„Tisztában vagyunk vele, hogy az elmúlt évek egyik meghatározó csapatával találkozunk szombaton – mondta Buzás Attila, a gerjeniek szakvezetője. – Azt is látjuk ugyanakkor, hogy átalakulóban van a játékuk. Megpróbálunk felkészülni a körülményekre, az ellenfélre, mert az a célunk, hogy folytassuk győzelmi sorozatunkat egy jó Bonyháddal szemben is” – tette hozzá az újonccsapat szakvezetője.

A 11. forduló további programja. Október 31., szombat: Dombóvár FC–Kakasd SE (Dombóvár, Ifjúsági Sporttelep) 13.30 óra. Vezeti: Éreth A. (Verbászi P., Brettner D.). Az előző mérkőzésen: Kakasd SE–Dombóvár FC 2–1.

November 1., vasárnap: Tevel Medosz SE–Bölcskei SE (Tevel) 13.30 óra. Vezeti: Knap Z. (Fülöp A., Rimai B.). Az előző mérkőzésen: Bölcskei SE–Tevel Medosz SE 3–1.

Dunaföldvár FC–Tamási 2009 FC (Dunaföldvár) 13.30 óra. Vezeti: Kiss G. (Kovalcsik Z., Brettner D.). Az előző mérkőzésen: Tamási 2009 FC–Dunaföldvár FC 3–1.

A Bátaszék SE a hétvégi fordulóban szabadnapos.

Fontos tudnivaló, hogy a mérkőzéseken a szurkolóknak szájat és orrot eltakaró maszkot kell viselni!

A góllövőlistán

9 gólos: Csigi Ádám (Bonyhád VLC), 7 gólos: Márk Attila (Kakasd SE). 6 gólos: Cseh Tibor (Gerjeni SK), 5 gólos: Gábor Gergő (Bátaszék SE), 4 gólos: Benke Viktor (Tamási 2009 FC), Erdélyi Zsolt (Gerjeni SK), Jerabek Jenő (Bonyhád VLC), Pap Roland (Bonyhád VLC), Vituska István (Bátaszék SE).