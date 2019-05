Botlott az Aparhant, meglépett a Bonyhád-Börzsöny

Tolnán sem botlott a listavezető Bonyhád-Börzsöny, nem úgy hazai pályán üldözője, az Aparhant, így a címvédő hétvégén akár be is biztosíthatja újabb bajnoki aranyérmét. A Pincehely november után szerzett ismét pontot, rögtön hármat is.

Tolna VFC II-Bogyiszló–Bonyhád-Börzsöny SE 0–1 (0–0)

Tolna, 150 néző. V: Farkas R. (Sipos L., Haraszti). Tolna II-Bogyiszló: Bali – Sós G., Oláh B. (Varga D., 74.), Felföldi, Hostyánszki (Kneller, a szünetben) – Takács B. – Kovács G., Vadas, Merkl M., Bucher – Gál T. Edző: Szőcs Richárd. Bonyhád-Börzsöny: Ladányi – Baranyi, László L., Sebestyén T., Knipl – Győrfi (Töttös, a szünetben), Hosnyánszki Zs., Máté N., Szentes – Hosnyánszki T., Rafai (Eckert, 90.). Játékos-edző: Hosnyánszki Zsolt. Kiegyenlített, tipikus egygólos mérkőzésen egy szöglet utáni fejesből a vendégek elvitték a három pontot. Gól: Szentes (65.). Jók: Takács Balázs vezérletével az egész hazai csapat, illetve Ladányi Roland vezérletével az egész vendégcsapat. Aparhanti SE–Dunakömlődi SE 2–4 (0–3)

Mucsfa, 150 néző. V: Szappanyos (Kovács L., Rimai). Aparhant: Seregi Sz. – Müller M. (Jakab A., a szünetben), Kovács M., Loósz – Molnár D., Kajtár, Heidecker, Gyalog – Buzás T. (Szász Á., 74.), Miklós L., Móricz G. (Batta, 61.). Edző: Minker Endre. Dunakömlőd: Bérdi – Widemann, Szemes, Aradi G., Józsa – Bráz (Szabó T., 83.), Szabados Molnár, Poroszkai J. (Berek, 86.), Krémer – Szlucska, Csikós. Edző: Kollarics Zsolt. A gyengécske teljesítményt nyújtó hazaikat megérdemelten győzte le a szervezetten és lelkesen játszó vendégcsapat. Gól: Miklós L. (84., 85.), illetve Szabados Molnár (12., 34.), Szlucska (15.), Berek (87.). Kiállítva: Szabados Molnár (90.). Jók: Miklós L., illetve Bérdi, Szlucska, Szemes, Szabados Molnár. Ifi: 3–5. Mórágyi SE–Kisdorogi FC 3–3 (2–3)

Mórágy, 150 néző. V: Minda (Tóth Cs., Becze). Mórágy: Vecsei R. – Nagy Á. (Horváth Cs., 80.), Simon J., Lestár, Decsák – Földvári V., Berényi Sz., Löfli, Bene – Tóth B., Kovács K. Edző: Illés Béla. Kisdorog: Kiss A. – Csöglei, Horváth P., Páli, János K. – Pálinkás N., Palkó Máté, Bordi, Miszler (Miklós K., a szünetben) – Schiller A., Dóczi. Edző: Pálinkás Gábor. Közönségszórakoztató mérkőzésen a jogos kiállításokat követően megpecsételődött a hazaiak sorsa. Gól: Löfli (8., 85., a másodikat 11-esből), Berényi Sz. (42.), illetve Pálinkás N. (12., 47.), Dóczi (39.). Kiállítva: Decsák (78.), Horváth Cs. (86.). Jók: Löfli, Tóth B., Berényi Sz., Bene, illetve dicsérhető az egész vendégcsapat. Ifi: 1–6. Őcsény SK–Madocsa SE 1–5 (0–2)

Őcsény, 60 néző. V: Szappanyos (Fülöp A., Rimai). Őcsény: Lizák Zs. – Hosnyánszki B., Babanics, Csima (Csizolszki, 42.), Szücs M. – Ignácz Z. (Hamar, 79.), Sereg J. (Szabó A., 81.), Göndör, Kovács J. – Babanics Gy. (Batánovics, 63.), Sereg R. (Kutasi, 56.). Madocsa: Müller R. – Baka, Kern T., Hahn, Gábor M. – Rein, Varga L. (Szintai B., 75.), Vörös G. – Madár, ifj. Süvöltős J., Piszár. Edző: Böde Dániel. Megérdemelt vendégsiker. Gól: Batánovics (85.), illetve Madár (19., 26.), Müller R. (59.), Piszár (78.), Rein (79.). Jók: Sereg J., Göndör, illetve egész vendégcsapat dicsérhető. Nagymányoki SE–Szekszárdi UFC II 2–3 (1–1)

Nagymányok, 150 néző. V: Kiss G. (Haraszti, Rácz Zs.). Nagymányok: Pakurár – Kálozdi (Kovács K., a szünetben), Kusmiczki, ifj. Borbély Cs., Majlinger – Krähling, Pál István – Orsós E., Horváth B., Kosztancsek (Götz, 70.) – Sztrahia. Edző: Köő László. Szekszárd II: Prantner – Kocsmár, Tóth P., Csiki R., Farkas-Kozics – Bozsér, Tolnai L. – Acsádi V., Rupa, Csizmadia F. – Csende I. Edző: Vizdár Zsolt. A vendégek okos játékkal, helyzeteiket jól kihasználva nyertek, míg a hazaiak adósak maradtak a helyzetkihasználásukkal. Gól: Sztrahia (36.), Kosztancsek (63.), illetve Csizmadia F. (4.), Csende I. (69.), Acsádi V. (74.). Kiállítva: Horváth B. (82.). Jók: Horváth B., Kosztancsek, illetve Csende Imre vezérletével az egész vendégcsapat. Bölcskei SE–Faddi SE 2–2 (2–1)

Bölcske, v: Lengyel S. (Horváth J., Weitner). Bölcske: Nagy G. – Bereczki I., Keresztes D., Ferencz Z. (Tóth Gy., 18.), Debreceni – Farnek A., Szauer, Balogh K., Höss (Pálfi Á., 68.) – Szabó R., Mészáros G. (Pálfi M., 53.). Edző: Besenczi Zoltán. Fadd: Szabó D. – Csányi O., Gerendai G., Gász, Asztalos – Szatmári, Fehér K., Csibi (Mausz, 62., Papp J., 76.), Baros – Gáncs, Horváth M. Edző: Vida Tamás. Mindkét csapat győzelemre játszott, s egy ez jó iramú, küzdelmes mérkőzést hozott magával. Gól: Balogh K. (38., 44.), illetve Gáncs (5.), Fehér K. (80.). Jók: egész hazai csapat, illetve Szabó D., Gerendai G., Horváth M., Baros, Gász. Ifi: 2–6. Simontornya TC–Gerjeni SK 9–4 (5–3)

Simontornya, 50 néző. V: Szabó P. (Brettner, Domokos L.). Simontornya: Plézer – Szalai B., Jancski, Kiss Gy., Marekkel – Papp T., Kapinya, Koncz, Ambrus L. – Szálka, Fung. Játékos-edző: Ambrus László. Gerjen: Vajda P. – Tóth R., Gerendai Z., Hajnes D., Kertész N. – Szili Á., Lacza Zs., Domsa, Holweiger R. (Orsós K., 83.) – Kapitány, Kozák. Játékos-edző: Lacza Zsolt. Jó játékkal megérdemelten nyert a hazai csapat úgy, hogy a második félidőt sérülés miatt emberhátrányban játszotta végig. Gól: Szálka (3., 20.), Papp T. (43., 88.), Fung (77., 90.), Ambrus L. (13.), Kapinya (27.), Koncz (82., 11-esből), illetve Kapitány (29., 64.), Szili (8.), Kozák (36.). Jók: Fung Patrik vezérletével az egész hazai csapat, Kapitány. Ifi: a nyolc emberrel kezdő vendégcsapat hét főre fogyatkozott, a mérkőzés félbeszakadt. Pincehelyi ATE–Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE 5–1 (3–1)

Pincehely, 100 néző. V: Fogarasi (Petrovics, Szilágyi H.). Pincehely: Németh R. – Károlyi, Branauer, Kintli, Vitányi – Gereny (Csomor, 66.), Pruck, Varga P. (Sztojka J., a szünetben), Juhász V. – Szabó B. (Márkus, 77.), Szuhai. Edző: Fekete László. Kaposszekcső-Csikóstőttős: Tilinger – Porció, Németh Z., Matúz, Léber – Cser, Őri, Fehér A., Valkó – Bertalan B., Végh P. Edző: Iván József. A kezdeti vendéggól után magasabb fokozatra kapcsolt a folytatásban végig domináló vendéglátó, ez pedig gólokban is megmutatkozott. Gól: Szuhai (27., 72.), Juhász V. (22.), Varga P. (24.), Pruck (53.), illetve Léber (2.). Jók: egész hazai csapat dicséretet érdemel, illetve Tilinger Zsolt. Ifi: 1–3. Góllövőlista

Felnőttek, 34 gólos: Tóth Tamás (Mórágyi SE), 29 gólos: Móricz Gergő (Aparhanti SE), 25 gólos: Schiller Adrián (Kisdorogi FC). Ifjúságiak, 78 gólos: Csonka János (Dunakömlődi SE), 47 gólos: Bece Tibor (Bonyhád-Börzsöny SE), 36 gólos: Dóczi Ákos (Kisdorogi FC). Ez következik

Megyei II. osztály, 28. forduló. Május 31., péntek: Szekszárdi UFC II-Őcsény SK 18 óra. Június 1., szombat: Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE-Bölcskei SE, Faddi SE-Tolna VFC II-Bogyiszló 17 óra. Június 2., vasárnap: Kisdorogi FC-Simontornya TC, Dunakömlődi SE-Mórágyi SE, Madocsa SE-Aparhanti SE, Bonyhád-Börzsöny SE-Nagymányoki SE, Gerjeni SK-Pincehelyi ATE 17 óra. Megyei II. osztály, az állás 1. B.-Börzsöny 27 22 1 4 77–28 67

2. Aparhant 27 19 3 5 81–44 60

3. Mórágy 27 17 4 6 107–61 55

4. Madocsa 27 15 6 6 75–41 51

5. Szekszárd II. 27 14 6 7 74–52 48

6. Tolna-Bogyiszló 27 15 2 10 74–52 47

7. Fadd 27 14 5 8 97–34 47

8. Bölcske 27 14 3 10 78–57 45

9. Kisdorog 27 12 5 10 70–71 41

10. Nagymányok 27 12 4 11 94–61 40

11. Simontornya 27 12 3 12 78–82 39

12. Őcsény 27 6 5 16 45–117 23

13. Dunakömlőd 27 5 5 17 60–111 20

14. K.-Csikóstőttős 27 5 2 20 43–97 17

15. Gerjen 27 2 5 20 42–100 11

16. Pincehely (-1) 27 2 1 24 25–112 6