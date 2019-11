Bredában leshetett be a kulisszák mögé

Bredában járt tanulmányúton Hagymási Zoltán, a Dunaföldvár FC utánpótlás szakágvezetője. Egykori tanítványa, Horváth Gábor hívta meg a szakembert.

Megjárta Németországot és Spanyolországot, most pedig Hollandia felé vette az irányt Hagymási Zoltán. A tatabányai illetőségű, de jelenleg Dunaföldváron dolgozó szakember a jelenleg a második vonalban szereplő, egykor szép sikereket elérő, s több magyart, Fehér Csabát, Babos Gábort és Pető Tamást is alkalmazó NAC Bredánál töltött el pár intenzív napot.

„Horváth Gábor meghívásának köszönhetően jutottunk el Bredába – mondta Hagymási Zoltán. – Gábor jelenleg a NAC utánpótlás­edzője, korábban pedig nálam szerezte meg az UEFA B-licences edzői végzettséget. Jó kapcsolatot ápolunk azóta is, őt kerestem meg a tervemmel, aztán pár nap után jött a telefon, hogy fogadnak bennünket. Kíváncsian vártam a túrát, mert szerettem volna testközelből megtapasztalni, miért is ilyen jó a holland futballmodell”.

Utánpótlás edzéseket, bajnoki mérkőzést, kiválasztó mini tornát, és felnőtt edzést is megnézhettek.

„Kaptunk egy nagyon jó hangulatú interaktív prezentációt a NAC utánpótlás igazgatójától, Eric Hellemonstól. Náluk a legfontosabb a kiválasztás és azon belül, hogy milyen indíttatású, milyen mentalitású a gyermek. Mit hoz otthonról, milyenek a szülők. Tizenkét éves kortól vannak náluk a gyerekek, minden korosztálynál két edző van. Céljuk, hogy minden évben tudjanak eladni fiatalokat, idén egy 17 éves játékost vitt el a Manchester United. De adtak el futballistát a két helyi gigásznak, s Feyenoordnak és az Eindhovennek is.

Rengeteget játsszák a labdatartást. Technikailag képzettek, és a letámadást is már fiatalon oktatják. Meglepő módon csak műfüvön láttuk edzeni a korosztályokat, pedig volt a centrumban két élőfüves pálya is. A bajnoki mérkőzést is itt játszották. Látszik, hogy megbecsülik a volt játékosaikat is, kísérőnket, vendéglátónkat, Horváth Gábort is szeretik a klubnál” – fogalmazott Hagymási Zoltán.

Fokozatosan nevelik edzővé az egykori játékosaikat „Ami nagyon szimpatikus volt, hogy a volt játékosaikat nem dobják be egyből a mélyvízbe, hanem az első két-három-négy évet az U-12-es, U-13-as és U-15-ös csapatnál kezdik, mint másodedzők. Ha látják, hogy edzőnek valók, és akarnak még tanulni, akkor kapnak egy U-17-es, vagy egy U-19-es vezetőedzői munkát. Töretlenül hisznek a csapatmunkában, és azt vallják, hogy mindenkitől lehet tanulni! Nagyon barátságosak voltak velünk, vártak bennünket, és minden kérdésünkre őszintén válaszoltak. Meglepő volt hallani, hogy van náluk is hiányposzt, baloldali belső védőből és baloldali védőből nem igazán állnak jól. És ez minden korosztályukra igaz” – foglalta össze Hagymási Zoltán.

Borítókép: Horváth Gábor (balról) és Hagymási Zoltán