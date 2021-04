Bronzérmes az Európa Kupában az Atomerőmű KSC Szekszárd!

Azt Atomerőmű KSC Szekszárd szinte végig vezetve, 68–55-re legyőzte a francia Carolo Basket együttesét, ezzel bronzérmet szerzett az Európa Kupában!

A bronzmérkőzéseket szokás a csalódott csapatok összecsapásának is nevezni, ez a kifejezés illett is az Atomerőmű KSC játékosaira. A pénteki elődöntőben sokáig vezettek a végső győzelemre legnagyobb eséllyel bíró Venezia ellen, de a végletekig izgalmas összecsapásból az olasz gárda jött ki győztesen.

Ugyanakkor furcsa azt kimondani, hogy csalódott a szekszárdi csapat, csalódott a stáb, hiszen a klub mégiscsak történelmet írt azzal, hogy bejutott egy nemzetközi kupa legjobb négy csapata közé (ráadásul a rendezést is elnyerte), ahol fel is vette ellenfelével a versenyt. De, ahogy mondani szokás, evés közben jön meg az étvágy, s úgy estek neki Studer Ágnesék a Carolo Basket csapatának, ahogy tették azt két nappal korábban a velenceiek ellen.

A sors különös fintora, hogy a helyosztón is a szekszárdiak saját nevelésű irányítója szerezte az első pontokat, de ezúttal is jött egy kisebb holtpont a játékukban, amit az észak-franciaországi rivális kihasznált, s kilenc ponttal is vezetett (14–23). Ez már csak azért is volt bosszantó, mert a tiszta ziccerek megvoltak a Szekszárdnak, de éppen azok a játékosok hibáztak, akikre a sorsdöntő szituációkban ki lehet játszani a figurát. Helyettük az elődöntőben jegelt Bálint Réka és Zele Dorina hozta meg a fordulatot a csatában, mindketten a legjobb pillanatban süllyesztettek el egy-egy triplát, utóbbi emellett három labdát is szerzett. Ez is, na meg Studer Ágnes zseniális passzai vagy Theodoreán Alexandra harciassága is kellett ahhoz, hogy a félidőre már előnnyel menjen a házigazda.

A második félidő kezdetén pályára tévedt bogár talán nem csípte meg az általa kiszemelt Erica McCallt, az amerikai légiós mégis elkezdte csipkedni magát, a harmadik negyedben több pontot szerzett, mint az egész első félidőben, emellett a védekezése is feljavult az egész mérkőzést a karzatról végig izguló és magyarázó édesapja nagy örömére. Nemcsak ő, de féltestvére, Dewanna Bonner is elkapta a fonalat, utolsó másodperces középtávolijával az addigi legnagyobb előnyét dolgozta ki a Szekszárd (56–47).

Furcsa kimondani, hogy az utolsó negyed már örömjáték volt az Atomerőmű KSC Szekszárd szemszögéből, egy-egy félmosoly már megjelent a játékosok szája szegletében, lefújás után pedig egy hosszú, viszontagságos út után egymás karjába borultak a játékosok.

Európa Kupa, a 3. helyért

Atomerőmű KSC Szekszárd–Carolo Basket 68–55 (14–23, 22–12, 20–12, 12–8)

Szekszárd, zárt kapuk mögött. V: Tomic (horvát), Györgyi (norvég), Stan (román).

SZEKSZÁRD: STUDER 15/6, Friskovec 3/3, BONNER 25, Goree 4, McCALL 10. Csere: Theodoreán, Zele 6/3, Krnjics, Bálint R. 3/3, Skorics 2. Edző: Djokics Zseljko.

CAROLO: Turner 4, Nared 5, MIYEM 18/6, Sy-Diop 6, AKHATOR 18. Csere: Pouye, Bouderra 2, Diallo, Cado 2, Soufflet. Edző: Romuald Yernaux.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 9–8. 6. p.: 12–12. 9. p.: 14–17. 12. p.: 20–23. 15. p.: 27–27. 18. p.: 35–33. 22. p.: 40–39. 25. p.: 44–41. 28. p.: 52–47. 30. p.: 56–47. 33. p.: 60–47. 36. p.: 64–51.

Djokics Zseljko együttese második érmét szerezte a 2020/2021-es szezonban, a Magyar Kupa után az Európa Kupában is bronzérmet szerzett, s hátra van még a bajnoki döntő a Sopron Basket ellen…