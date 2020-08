Budapest Open: egyéni rekordokat is döntöttek a megyeiek

Az Ikarus BSE pályán rendezték hétvégén a sportok királynőjének következő jelentős versenyét, a Budapest Open és Budapest Bajnokságot.

A megyei klubjaink versenyzői ezúttal is kitettek magukért, szinte valamennyi induló egyéni vagy szezonbeli csúcsot ért el. A szekszárdi Szemerei Levente idei legjobbjával nyerte a 3000 méter akadályfutást, a bonyhádi Balogh Péter egyéni csúccsal (15,03 mp) jutott be a 110 gát döntőjébe, ahol végül ötödik lett, a tamásiak nehézatlétája, Sólyom László pedig szintén saját eddigi csúcsát megdöntve bronzérmet szerzett diszkoszvetésben. A bonyhádi Böndör Mártonban is benne volt az érem lehetősége, de 4,70 méteres kezdőmagasságon háromszor is rontott, így helyezetlenül zárt. A szekszárdi nevelésű Máté Fanni Szabina (VEDAC) negyedik lett gerelyhajításban.

Eredmények

Férfiak. 200 méter: 24. Bíró Dávid (DOVASE) 23,19 mp. 1500 méter: 14. Gyányi Zsombor Buda (Szekszárdi Sportközpont) 4:25,42…, 16. Felkl Benjamin (Szekszárd) 4:36,65 p. 110 gát: 5. Balogh Péter (AC Bonyhád) 15,09 mp. 3000 akadály: 1. Szemerei Levente (Szekszárd) 9:16,13. Rúdugrás: 4. Scheidler Dávid (Bonyhád) 4,40 m. Távolugrás: 5. Szabó Máté (Bonyhád) 6,80 m. Súlylökés: 5. Sólyom László (Tamási TAM-BAU AC) 15,36 m. Diszkoszvetés: 3. Sólyom László 51,62 m. 2000 akadály: 5. Istlstekker Balázs (Szekszárd) 6:48,05 p., 6. Strijk Barnabás László (DOVASE) 6:52,80 p.

Nők. 400 méter: 16. Kocsis Kata (Bonyhád) 1:01,03 p. 800 m: 8. Kocsis Kata 2:17,92 p. 1500 m: 4. Zemán Zóra (DOVASE) 4:52,31. Távolugrás: 24. Varga Sarolta (Bonyhád) 4,70 m. Súlylökés: 4. Kling Réka (Bonyhád) 12,72 m. Diszkoszvetés: 6. Kling Réka 39,79 m.