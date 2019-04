Bunyó a lelátón, tolnai siker a pályán

A címvédő Tolna VFC 3-0-ra legyőzte a Tamási 2009 FC-t a megyei I. osztályú focibajnokság rangadóján, így megőrizte első helyét a tabellán.

A második félidőben tíz percig állt a játék, miután a tolnai és a tamási szurkolók verekedésbe keveredtek, és a rendezőknek kellett közbeavatkozniuk. A rendőröket és a mentőket is ki kellett hívni; jelenleg is helyszínelnek a pályán, melyet a megyei rendőr-főkapitányság megbízott sajtószóvivője is megerősített.

A Tolna 60 ponttal vezet, a második helyre fellépő Bonyhádnak 58, a harmadik Tamásinak 56 pontja van. A Tolnának 26, a bonyhádiaknak és a tamásiaknak 25 meccse van.

Tolna VFC – Tamási 2009 FC 3-0 (1-0)

Tolna, V: Antal P. (Topálszki Sz., Benedeczki Z.).

Tolna: Bildhéber B. – Erdélyi Zs., Ledneczki, Pap Milán, Blatt – Pesti V., Kovács E. – Királyházi (Ranga, 99.), ifj. Buzás, Horváth M. (Sümegi, 96.) – Szili I. (Molnár T., 91.). Edző: Buzás Attila.

Tamási: Pintér K. – Kaszás (Juhász A., a szünetben), Yondo, Pintér A., Orosz Á. – Baranyai D., Barta (Oyedeji, 75.), Széll, Stanojev – Haruna, Turós V. Játékos-edző: Jammeh Haruna. Gól: Blatt (25.), Erdélyi Zs. (92.), Ranga (100.).

Bátaszék SE – Bonyhád VLC 1-2 (0-0)

Bátaszék, V: Stefik R. (Tinnyei Zs., Sipos L.).

Gól: Fürst (60.), illetve Máté R. (47.), Völgyi P. (76., 11-esből).

A Szedresi SE-Kölesdi SE, a Majosi SE-Kakasd SE és a Dunaföldvár FC-Dombóvár FC találkozókat vasárnap (kezdés: 17 óra) játsszák.