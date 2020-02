Ceglédi győzelemmel ünnepelték harmadik helyüket Studerék

Bár a Győr Csata felett aratott sikerével már a szünetben biztossá vált Studerék harmadik helye az alapszakaszban, nem engedett ki Cegléden, és begyűjtötte 17. győzelmét is az Atomerőmű KSC Szekszárd a női kosárlabda NB I-ben.

Higgins vezetésével a ceglédiek kezdtek jobban a megszokottól némileg eltérő kezdő ötössel felálló szekszárdiak ellen. Az amerikai center mellett honfitársa, Swanier és a görög Soitirou volt eredményes az első negyedben hazai oldalon. Persze, a felsorolt játékosok nem zsinórban szerezték kosaraikat, másfél perc előmelegítés után begyújtották hajtóműveiket az atomosok is, Studer Ági indította a kékek pontgyártását, majd csatlakozott hozzá Miklós, Ruzicková és a többiek is. Már az első periódusban kilenc emberét pályára küldte Djokics Zseljko, s tehette, mert mindegyikük jól illeszkedett a játékrendszerbe, s hozzátette a magáét az egyre növekvő különbséghez. Az első tíz perc végét jelző dudaszó pillanatában Studer Zsuzsa dobott egy szép tempót, amivel már tizenegyre nőtt a KSC fórja.

A második periódust egy triplával nyitotta a Studer nővér, ezt követően azonban a hazaiak percei következtek. Swanier viharzott át többször az egész pályán, s dobott könnyű kosarakat, vagy ha faulttal sikerült megállítani, akkor büntetőket. Állandósult a tíz pont körüli differencia, sőt kereken ennyivel vezetett a nagyszünetben a Szekszárd (31–41), amelynek drukkerei – akik közel annyian voltak, mint a hazai szurkolók – már a 18. percben jelezték egy rigmussal, hogy bármi is lesz ennek a találkozónak a vége, a KSC megszerezte az alapszakasz harmadik helyét. Ők már tudták akkor, hogy véget ért az egy órával korábban kezdődő Csata–Győr összecsapás, amit kisebb meglepetésre a kisalföldiek nyertek, vagyis elszenvedték hatodik vereségüket is Horváth Bernadették.

A fix harmadik hely tudatában Ivana Dojkic a szünetben vissza is öltözött melegítőbe. Biztossá vált, hogy a hátát – az előző mérkőzésen elszenvedett kisebb ütés miatt – fájlaló horvát légiós nem lép pályára. Szerencsére nélküle is biztonságosan üzemelt az Atomerőmű, a magas szerkezettel játszó szekszárdiak közül Ruzicková és Studer Ágnes is eredményes volt kintről, így amikor tizenötre hízott a vendégek fórja, időt is kért Gabriel Carrasco. Licskaiék ezután magukra találtak, olyannyira, hogy az utolsó felvonást mindössze kilenc pontos hátrányból kezdhették (49–58).

A záró etapban már csak félgőzzel játszottak McCallék, de úgy is tartották a különbséget, s a csütörtökön kezdődő kupára tartalékolhattak. Ezzel visszaesett valamelyest a meccs nívója, de bánja kánya, a hangulatot ezen az estén ez nem ronthatta el, főként mert meglett a győzelem Theodoreánék számára, akik ezúttal is méltóképpen ünnepeltek együtt drukkereikkel a ceglédi csarnokban.

VBW CEKK Cegléd – Atomerőmű KSC Szekszárd 58–73 (13–24, 18–17, 18–17, 9–15), Cegléd, Gál József Sportcsarnok, 250 néző. Játékvezetők: Fodor A., Lengyel Á., Vida J.

Cegléd: SWANIER 19/3, Gorjanácz 4/3, Szirony, Sotiriu 8, HIGGINS 14/3. Csere: Licskai 4, Böröndy 3, Révész 2, Kobolák 4, Viszmeg. Edző: Gabriel Carrasco

Szekszárd: STUDER Á. 11/6, Marshall 7, Miklós 3/3, Bálint 6/3, RUZICKOVÁ 17/3. Csere: MCCALL 14/3, Krnjics 2, Theodoreán 3/3, STUDER ZS. 10/3, Holcz, Horváth. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása: 2. p.: 4–0. 4. p.: 8–8. 8. p.: 12–19. 15. p.: 22–30. 19. p.: 28–37. 25. p.: 36–51. 30. p.: 48–58. 34. p.: 52–62. 39. p.: 54–73.

Kipontozódott: Sotiriou (38. perc).

Mestermérleg Djokics Zseljko: – Büszke vagyok a csapatomra, amely folyamatosan fejlődött az idény során, és végül megszerezte ebben a nagyon erős mezőnyben az alapszakasz harmadik helyét. Bajlódtunk a fiatal szabéllyal a szezon elején, de ebben is sokat léptünk előre. Most már minden egyes idegszálunkkal a kupa negyeddöntőre koncentrálunk.

Borítóképünk a Cegléd elleni tavaly decemberi meccsen készült. A labdával Studer Ágnes