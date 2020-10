Cirjenics Miklósban így is maradt egy kis hiányérzet

Maradt némi hiányérzet Cirjenics Miklósban, az Atomerőmű SE cselgáncsozójában a budapesti Grand Slam-tornát követően, ugyanakkor pozitív érzésekkel is zárta a hosszú idő után megrendezett első olimpiai kvalifikációs versenyt.

Nyolc hónap telt el két Grand Slam-torna között, ehhez foghatót korábban még nem éltek át a sportágban. A februári, düsseldorfi viadalon Cirjenics Miklós bronzérmet szerzett, aki azóta sok mindent átélt, például átesett a koronavíruson is (5-6 hete produkált pozitív tesztet, majd utána egy negatívat, de tíz napig így is karanténba kellett vonulnia), a sportorvosi engedélyt pedig néhány nappal a budapesti GS-verseny előtt kapta vissza.

„A Grand Slam előtt azt sem gondoltam volna, hogy a legjobb nyolc közé jutok, mert a koronavírus-fertőzés nagyban megnehezítette a felkészülésemet” – fogalmazott a hazai rendezésű, olimpiai kvalifikációs nemzetközi versenyen 100 kilogrammos súlycsoportban hetedik helyet szerző paksi cselgáncsozó a judoinfo.hu szakportálnak.

A Papp László Sportarénában péntektől vasárnapig zajló torna zárónapján a 30 éves Cirjenics erőnyerőként kezdett, a második fordulóban az ukrán Anton Szavickij és az azeriek huszonkét esztendős Európa-bajnoki bronzérmesét, Zelim Kocsojevet is ipponnal győzte le. A legjobb négy közé jutásért a világranglista ötödik Jorge Fonseca következett, aki ellen két vazarival elveszítette a mérkőzést. A vigaszágon a kanadaiak kontinensbajnoka, a világranglistán hetedik Shady Elnahas is kibabrált vele.

„A két megnyert meccs után egyre sikeréhesebb lettem, de aztán a vigaszági továbbjutás már nem jött össze. Leginkább azt sajnálom, hogy veszítettem a kanadaival szemben, mert úgy érzem, meglehetett volna a győzelem – fogalmazott az olimpikon, utalva arra, hogy egy ígéretes földharc helyzetben majdnem kicsikarta a leszorítást, majd a dobása is kevéssel maradt el a vazari kritériumától. – Túl nagyot akartam rajta dobni, és onnan nem tudtam kijönni. Ugyanakkor pozitív érzéseim is vannak a tornával kapcsolatban, mert az ukrán versenyzőt még sosem tudtam legyőzni, most sikerült, ennek nagyon örülök. Tovább edzek és gyűjtögetni szeretném a pontokat az olimpiára” – bizakodott a jövőt illetően a paksiak dzsúdósa.

A megszerzett hetedik helyével és a vele járó kvalifikációs pontokkal egy pozíciót előrelépett, már a 22. helyen áll a világranglistán, de az ötkarikás helyekért való versenyzésben is megelőzte egyik riválisát Cirjenics Miklós. Ha most zárulna az olimpiai selejtező, a 16. helyen jutna ki Tokióba a paksi dzsúdós.

Mint ismert, mind a tizennégy súlycsoportban az első tizennyolc helyezett jut ki az olimpiára, azonban nemzetenként csak egy, így állhat kijutó helyen Cirjenics Miklós.

A kvalifikáció azonban majd csak 2021. június 28-ig tart. Addig viszont – a tervek szerint – idén novemberben Európa-bajnokságot rendeznek Prágában, a Nemzetközi Judo Szövetség (IJF) döntése értelmében pedig Budapest ad otthon a világbajnokságban jövő június elején, alig több mint egy hónappal az olimpia előtt.

A 16. helyen zártunk, nyolcan kvótát érő helyen Az éremtáblázaton Oroszország óriási fölénnyel szerezte meg az első helyet, válogatottja a háromnapos Grand Slam-torna során öt arany-, négy ezüst- és egy bronzérmet tudott összegyűjteni. Második lett Franciaország (2, 3, 2), a harmadik pedig Törökország (2, 0, 0). Magyarország Karakas Hedvig (57 kilogrammos súlycsoport) és Özbas Szofi (63 kg) bronzérmével került fel a listára, amelyen a tizenhatodik helyet érdemelte ki. A két dobogós helyezés mellett Naji Dávid (60 kg) ötödik, Cirjenics Miklós (100 kg) hetedik helyen végzett. A másik paksi induló, Pupp Réka (52 kg) két kört ment, az első fordulóban a moldván Cristina Blanarút aranyponttal búcsúztatta, a francia Astride Gneto viszont már túl nagy falatnak bizonyult. A torna lezárultával nyolc magyar áll jelenleg kvótát érő helyen: Cirjenics és Pupp mellett Szabó Frigyes (73 kg), Ungvári Attila (81 kg), Tóth Krisztián (90), Csernoviczki Éva (48), Karakas Hedvig és Özbas Szofi.

Borítókép: Cirjenics Miklós újabb értékes pontokat gyűjtött be magának a Tokió felé vezető úton