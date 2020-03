Csak az FGKC nyert a megyei csapatok közül

A Szekszárdi Fekete Gólyák KC győzött, a Tolna KC döntetlent játszott, a Tamási KC viszont kikapott a női NB II-es bajnokság hétvégi fordulójában.

Szekszárdi FGKC–Kozármisleny SE U22 31–20 (20–7)

Szekszárd, 100 néző. V.: Fehér V., Kékesi K.

Szekszárd: Szalai Sz. 1 – KAPÁS 6, Nagy Sz. 9 (3), Tóth B., BÍRÓ F. 5, Fehér T. 8, Feri D. 2. Csere: Nagy A. (kapus), BENCZE D., Ambrus K., Kocsis.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hetesek: 3/3, ill. 5/3.

A komoly fizikai fölényben lévő mislenyi átlövők nem, a szekszárdi játékosok viszont bekezdtek a mérkőzés elején, ezzel gyorsan nagy előnyt tudtak szerezni (16. perc: 11–2). Folytatódott a hazai gólgyártás, így biztos előnnyel mehetett pihenőre az FGKC. A szünetből viszont mintha nem is ugyanaz a csapat jött volna vissza, támadásban körülményes lett a hazaiak játéka, pontatlanok a lövéseik. Az ellenfél közelített is a szekszárdiakhoz (45. p.: 24–15), de ők is sokat hibáztak, így végül a Gólyák győzelme nem forgott veszélyben. Ifi: Szekszárd–Rinyamenti KC 30–22.

Tabajdi Ferenc: – Az első félidőben nagyon ott voltunk fejben. Fegyelmezetten, koncentráltan védekeztünk, támadásban szebbnél szebb gólokat lőttünk. Talán csak a sok ziccer jelentette az egyetlen negatívumot. A szünet után már sok minden nem úgy működött, de a csapat nagy részének a küzdésével itt is elégedett voltam.

Tamási KC–Marcali VSzSE 23–26 (10–14)

Tamási, 75 néző. V.: Antal Á., Antalné.

Tamási: János F. – Seemann, Horváth P. 4, Schmidt N. 3, Sákovics K., Gulyás L. 8 (2), Salamon Cs. 5. Csere: Sákovics B., Kövesdi 1, FARKAS E. 2, Nagy S., Tillmann, Izsák Anna, Ribányi.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hetesek: 4/2, ill. 3/3.

Mindkét csapat enerváltan kezdett, először a vendégcsapat „tért magához”, és egy 5-0-s sorozattal el is lépett. A fél­időig nem tudott a hazai csapat újítani, elsősorban a védekezésben voltak bizonytalanságok. A második játékrészben sokáig kiegyenlített volt a játék, így tartani tudta előnyét a Marcali. A tamásiak túl későn ébredtek, a végjátékban kétszer is felzárkóztak egy gólra, akik mellől a végjátékban a szerencse is elpártolt, így mindkét pontot a vendégek szerezték meg. Ifi: 31–26.

Varga László: – Nem csak az utolsó tíz percben kell hajtani.

Hévízi SK–Tolna KC 25–25 (15–11)

Hévíz, 100 néző. V.: Ritter A., Sörös Cs.

Tolna: Lénárt E. – László K. 4, Pásztor F. 1, Csajkó 14 (6), Izsák Adél 1, Szmacska 4, Molnár-Steiner 1. Csere: Domsa, Gajai, Konkoly, Agócs, Szabó Sz.

Kiállítások: 14 perc, illetve 8 perc + kizárás.

Hetesek: 3/2, ill. 8/6.

Meghatározó játékosok nélkül utaztak el Hévízre a tolnaiak, s ez meg is látszott első fél­idei teljesítményükön, ráadásul a piros lap is megnehezítette a dolgukat. A szünet után feljavult a vendégek játéka, elsősorban az egyéni megoldásoknak és a kapuban Lénárt Eszter ziccervédéseinek köszönhetően sikerült elhozniuk egy pontot. Ifi: 43–24.

Izsák Bálint: – A kezdeti nehézségek ellenére nagyot küzdöttünk a bravúrért. Örülök, hogy ilyen felállásban is szép eredményt értünk el.

Női NB II., Délnyugat, az állás 1. Siófok U22 16 15 0 1 582–435 30

2. PEAC 16 14 0 2 539–417 28

3. Szekszárd 16 13 0 3 505–365 26

4. Nemesvámos 16 10 0 6 460–447 20

5. Veszprém 16 9 1 6 515–445 19

6. Marcali 16 9 0 7 436–450 18

7. K.misleny 16 7 1 8 448–439 15

8. Balatonboglár 16 5 0 11 463–475 10

9. Tolna 16 4 1 11 375–508 9

10. Tamási 16 4 0 12 357–488 8

11. Hévíz 16 3 1 12 394–463 7

12. Nagykanizsa 16 1 0 15 370–512 2

Borítókép: Fehér Tímea (piros mezben), az FGKC játékosa 8 gólt dobott