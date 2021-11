Csak néhányan állnak a paksi dzsúdós előtt a világranglistán

Fizikálisan is jól bírta a bakui Grand Slam-tornát Pupp Réka, aki nagy skalpokat begyűjtve szerezte meg pályafutása első aranyérmét.

– Legutóbb, amikor beszéltünk, úgy fogalmazott, nehéz volt visszarázódni a munkába. Úgy tűnik, mégis jól sikerült!

– Az augusztusi pihenő után az első egy-két hét valóban nehéz volt, de az utolsó napok sem estek jól – fogalmazott portálunknak Braun Ákos kinevezett szövetségi kapitány tanítványa, Pupp Réka, aki a nyári ötkarikás játékok után szeptemberben tért vissza az edzőterembe.

– Kimerítő volt a felkészülés, de ez egyben előnyt is jelentett a bakui tornára. A buborékrendszer miatt három nappal a verseny előtt kiutaztunk, így jutott idő a pihenésre és a regenerálódásra, illetve fejben is összeszedtem magam, amiben pszichológus is segített.

– A nevezettek számát tekintve nagy verseny nem volt a bakui, viszont annál erősebb.

– El tudtam volna képzelni magamnak könnyebb ágat is, de azokat a kihívásokat kell leküzdeni, amiket az élet elénk állít. Kezdésként rögtön a koszovói Distria Krasniqit. Aki ismeri őt, tudja, hogy Tokióra 52 kilogrammról fogyasztott vissza 48-ra, így tehát van tapasztalata ebben a súlycsoportban is. Aktívabb voltam nála, egy hibáját kihasználva pedig egy hátsó gáncsra kapott ipponnal sikerült őt legyőznöm. Az olimpiai bajnok legyőzése kezdésnek kiváló volt, ezzel egyből az elődöntőbe kerültem. Ott a németek fiatal, feltörekvő dzsúdósával találkoztam. Annika Würfel most tanul bele a felnőttek versenyébe, így ellene papírforma volt a továbbjutás.

– Négy éve szintén Azerbajdzsán fővárosában jutott el Grand Slam-döntőig, de akkor alulmaradt román ellenfelével szemben.

– Most sem várt könnyű rivális, a brit Chelsie Giles ugyanis olimpiai bronzérmesként érkezett Bakuba. Jól ismerjük egymást, így biztos voltam benne, hogy nagy taktikai csata lesz. Így is lett, hosszabbításba torkollt a finálé, amiből egy belső combdobás után én jöttem ki győztesen.

– Előkelő helyre kerül ki pályafutása első Grand Slam-aranyérme?

– Természetesen jól látható helyen lesz, de nem feltétlenül tartom ezt a legnagyobb sikeremnek. A Lisszabonban elért Európa-bajnoki bronzérmem vagy az olimpiai ötödik helyezésem, még ha azért nem is jár medál, előkelőbb helyen van a szívemben.

– Említette, hogy kimerítő volt a felkészülése. Fizikálisan hogy bírta a versenyzést?

– Erősnek éreztem magam, állóképességben azt gondolom, hogy mindenkinél jobb voltam. Ha úgy alakul, hogy több mérkőzésem is aranypontig megy, bírtam volna. A helyszínen rá tudtam pihenni a tornára, így ennek is köszönhető, hogy nem fáradtam el annyira.

– És még ennek az évnek sincsen vége…

– Jövő héten magyar bajnokságot rendeznek, majd a hónap végén az oroszországi Ufában a vegyes csapat-Európa-bajnokságot. Itt viszont az 57 kilogrammosak között versenyzem, hiszen a szabály szerint a nők 57, 70 és +70, a férfiak 73, 90 és +90 kilós súlycsoportban indulhatnak. Számomra ez új kihívás lesz egyrészt a váltás miatt, másrészt amiatt, hogy ezúttal nemcsak magamért, de a csapatért is küzdeni kell.

Előkelő helyet foglal el a világranglistán a paksi dzsúdós A bakui aranyérme mellé ezer pontot is szerzett magának Pupp Réka, aki ezzel két helyet előrelépve jelenleg az előkelő hatodik helyet foglalja el súlycsoportja világranglistáján. Az Atomerőmű SE kiválóságát csak a franciák Eb-győztese, Amandine Buchard, az olimpiai bajnok japán Abe Uta és honfitársa, a világbajnok Sisime Aj, valamint a most legyőzött brit Chelsie Giles és a francia Astride Gneto előzi meg. Az azeri fővárosban huszonkilenc ország százkilencvenöt dzsúdósa vett részt, amelyen Japán vitte el a pálmát. A sportág szülőhazájából érkező válogatott öt arany- mellett egy ezüstöt és négy bronz­érmet gyűjtött, ezzel első lett az éremtáblázaton, megelőzve Oroszországot (2, 1, 2) és Németországot (2, 0, 2). Magyarország Pupp Réka győzelmével hetedik lett a tabellán (a paksi dzsúdós mellett Szigetvári Mercédesz ötödik, Ungvári Attila hetedik helyezést ért el). A 2024-es párizsi olimpiára jövő tavasszal veszi kezdetét a kvalifikációs időszak.

Borítóképünkön: Pupp Réka a korai érkezésben és a ráhangolódásban is látja bakui sikerének titkát