Derbivel búcsúzik a stadion

A Völgységi el Clásicóval búcsúzik a bonyhádi stadion, a Bonyhád–Majos rangadó lesz az utolsó összecsapás a sok csatát megélt sporttelepen. Ha minden jól megy, jövő ősszel átadhatják a vadonatúj, minden igényt kielégítő sportlétesítményt.

Több egy meccs­nél, ez maga a meccs. Ez a völgységi derbi, amelyről előtte és utána is napokig beszélnek. Szombaton jön sorozatban a tizennegyedik, ami azért is lesz különleges, mert ezzel a meccsel búcsúzik a völgységi stadion. Az örökmérleg a bonyhádiaknak kedvez, hiszen hatszor nyertek öt döntetlen mellett, a tabellán ugyanakkor a két sikert számláló majosiak állnak az élen, így a lélektani előny most náluk lesz. A csapatok formáját nézve is a majosiak lehetnek magabiztosabbak, hiszen zsinórban hét meccset nyertek, míg a bonyhádiak ezen időszak alatt öt győzelem mellett kétszer pontokat veszítettek (a Tamásival 1–1-et, a Tevellel 2–2-t játszottak). Az izgalom már napok óta a tetőfokán, s a tét is óriási. A győztes őszi elsőként mehet téli pihenőre.

„Mindenki fel van tüzelve, senkit sem kell motiválni, nagyon várjuk a rangadót, és azt, hogy bizonyíthassunk – mondta Köllő Roland, a bonyhádiak edzője. – Azok, akik már játszottak ilyen meccsen, tisztában vannak vele, hogy mit jelent ez a derbi, mit jelent ennek a meccsnek a megnyerése. Láttam a majosiak több mérkőzését, nem nagyon tudnak újat mutatni, azt gondolom, hogy az egyéni kvalitások fognak dönteni. Sokat jelentett, hogy Bátaszéken rangadót tudtunk nyerni, a siker önbizalmat, újult energiákat adott a játékosoknak. Ha nyerünk, elmondhatjuk, hogy az őszi szezonban mi voltunk a legjobbak, s jó szájízzel mehetünk téli pihenőre. Ha viszont veszítünk, igazi sportemberek módjára fogjuk viselni mind a pályán, mind a pályán kívül, és elsőként fogunk gratulálni az ellenfelünknek. Az előrejelzések szerint jó idő lesz szombaton, sok néző előtt játszhatunk, reményeim szerint egy sportszerű mérkőzésen. Ez lesz az utolsó bajnokink a stadionunkban, méltóképpen szeretnénk elbúcsúzni tőle és a sok szép emléktől, amiben itt részünk volt. Már most nagyon várjuk, hogy jövő ősszel birtokba vehessük a minden igényt kielégítő vadonatúj arénánkat” – zárta a völgységiek szakvezetője.

„Csattanós választ adtunk azoknak, akik a szezon előtt úgy gondolták, hogy nem leszünk ott a dobogón – mondta Tihanyvári László, a majosiak szakvezetője. – Mi vagyunk az éllovasok, jó formában vagyunk, hét meccset nyertünk, harminc gólt rúgtunk és csak négyet kaptunk, ez alapján nyugodtan álmodozhatunk. Teljesítményünk azért is átlagon felüli, mert heteken át kulcsjátékosok sorát kellett nélkülöznünk, volt olyan forduló, amikor hét futballistára nem számíthattam. Két játékost pedig azért kellett idény közben elküldenünk, mert nem tudtak beilleszkedni a majosi közösségbe. Azt gondolom, hogy egyik csapat sem tud újat mutatni a másiknak, én is láttam a bonyhádiak több meccsét, és Köllő Roland kollégám is ott volt jó pár alkalommal a mi találkozóinkon. Az fog dönteni, hogy a hetek óta embert próbáló talajon melyik csapat bírja majd jobban erővel, és a pályán melyik lesz képes jobb döntéseket hozni a kritikus pillanatokban. Kardos Ernő barátom néhány hete azt nyilatkozta, hogy az osztály két legjobb csapata a bonyhádi és a dombóvári, erre egy hetessel mentek haza a rangadó után. Én erre csak azt mondom, hogy most az osztály meghatározó együttese fogadja a listavezetőt” – fogalmazott a majosiak edzője.

Még az idei évben elkezdődhetnek a stadion bontási munkálatai

A hatvanas években kapta meg jelenlegi formáját a bonyhádi futballstadion. Az addig kelet-nyugati tájolású pályát akkor fordították át észak-délire. A korabeli írások szerint az öltözőket és a lelátót a nyolcvanas években alakították ki, de természetesen az évek alatt sok-sok felújításon átestek, hogy elnyerjék mai állapotukat. Az aréna sok-sok nagy csatát megélt, a nézőcsúcsot a régi nagy öregek elmondása szerint mind a mai napig egy Bonyhád–Győr meccs tartja, amelyen 4500-an (!) állták körül a pályát. Az utóbbi évek legnagyobb nézőszámát 2005-ben jegyezhettük fel, a Bp. Honvéd elleni Magyar Kupa-meccset lapunk beszámolói szerint 1600-an tekintették meg a Sport utcában (a 2–2-es rendes játékidőt követően a Honvéd a hosszabbításban 5–2-re nyert). A bonyhádiak akkor ország-világ előtt bizonyíthattak, hiszen a Sport Televízió élőben közvetített a Völgységből.

A stadion bontási munkálatai a jövő év elején kezdődnek, hogy aztán jövő ősszel át is adják a vadonatúj komplexumot. Mintegy 900 millió forintból új, alácsövezett centerpálya, új edzőpálya, műfüves pálya, futópálya, új öltöző, ötszáz nézőt befogadó új lelátó, tárgyaló, VIP-helyiség és büfé is épül.