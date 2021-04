Djokics Zseljko: Szekszárd most már a kosárlabda városa is

Edzői pályafutása csúcsára ért a női Európa Kupában vasárnap megszerzett bronzéremmel Djokics Zseljko. A vajdasági szakember a lapunknak adott interjúban azt mondta, igazából csak jó pár év múlva fogja megérteni, mit is értek el a szekszárdi rendezésű négyes döntőben.

– Kijelenthetjük, hogy Szekszárd most már tényleg a kosárlabda városa?

– Ahogy mondja! – vágta rá az Atomerőmű KSC vezetőedzője, Djokics Zseljko, aki öt évvel ezelőtt, amikor leült a szekszárdiak kispadjára, azt mondta: azt szeretné, ha pár éven belül a tolnai megyeszékhely már nem csak kiváló borairól, hanem remek kosárcsapatáról is híres lenne.

– Nem hagyhattam ki a ziccert, pedig először gratulálni akartam, így most ezzel folytatom!

– Nagyon köszönöm! Még igazából fel sem fogtuk, hogy mit értünk el, s talán még jó pár évnek el kell telnie ahhoz, hogy megértsük, micsoda tettet vittünk véghez ezzel a rendezéssel és ezzel a bronzéremmel. Mindenki büszke lehet magára, aki kivette belőle a részét, ez egy közös siker.

– Ön már nyert ezt-azt Pécsett, de itt Szekszárdon is! A mostani bronzot hová sorolja?

– Egyértelműen ez a pályafutásom csúcsa! Az, hogy ilyen messzire eljutottunk egy nemzetközi kupasorozatban, fantasztikus dolog. Az, hogy ezt a négyes döntőt mi tudtuk megrendezni, szintén az, a megnyert bronz pedig hab a tortán. Egy ilyen erős mezőnyben, ami véleményem szerint Euroliga-szinttel ért fel, harmadikak tudtunk lenni – szinte hihetetlen. Óriási gratuláció jár mindenkinek.

– Ha már bor és kosárlabda, remélem, hogy megadta a módját az ünneplésnek?

– Természetesen jófajta szekszárdival koccintottam, de csak szolidan, hiszen nem ért még véget a szezon, hátra van számunkra az NB I-es bajnoki döntő a Sopron ellen. És ha már bor: tudja, hogy mi esett nagyon jól nekem?

– Hallgatom, mondja!

– A FIBA illetékesei a kiváló borok kortyolgatása közben azt mondták nekem, ha tudták volna, hogy ebben a kosárlabdás városban ilyen jók a borok, már korábban is eljöttek volna ide. Csak nevettem magamban, mert ez régen éppen fordítva volt. Úgyhogy legyünk nagyon, de nagyon büszkék arra, amit elértünk!

– Cseppet sem csalódott, hogy nem fényesebb ez az érem?

– Abszolút nem vagyok csalódott, számomra ez a bronz arannyal ér fel.

– Péntek este, amikor véget ért a Venezia elleni elődöntő, még nem így tűnt…

– Való igaz, a velenceiek elleni elődöntő után bosszús voltam, mert a játékvezetők nem úgy fújtak, ahogy az elvárható lett volna. Végig érezni lehetett, hogy a Venezia a nagy hal, mi pedig a kis hal vagyunk. Dewanna Bonner ellen több nyilvánvaló fault megtorlatlan maradt, s amikor a hajrában feljöhettünk volna, akkor is érthetetlen ítéleteket kaptunk. Most azért vagyok egy kicsit mégis csalódott, mert a vasárnap esti döntőben ez a Venezia partiban volt a Valenciával, s biztos vagyok benne, hogy mi is abban lettünk volna.

– Milyen volt ez a pár nap belülről? Milyen volt a buborék? Milyen volt maga a Final Four?

– Ha szakmailag nézzük, akkor azt mondom, hogy rengeteg tapasztalatot szereztünk ebben a három napban, amiből később profitálunk majd. Fantasztikus csapatokkal játszottunk, fantasztikus játékosok játszottak a csodaszépen feldíszített sportcsarnokunkban, elég ha csak az MVP-díjat elnyerő Queralt Casast, vagy Yvonne Andersont említem. Ezért is sajnálom, hogy nézők nem lehettek ott a lelátókon. Ami bennünket illet, nem szeretnék kiemelni senkit, mert igazi csapatként értük el, amit elértünk, de Studer Ágnesről mégis beszélnem kell. Az, hogy egy saját nevelésű, huszonkét éves szekszárdi lány lett a legjobb gólpasszadó egy ilyen mezőnyben, Európa-klasszis irányítók között, óriási dolog. És persze itt van Dewanna Bonner, akinek leigazolásáról pár éve még nem is álmodhattunk, most meg itt volt köztünk, és a bronzmeccsen fantasztikusan játszott. Ha valaki a szezon előtt azt mondja nekem, hogy érdekeltek leszünk egy Európa Kupa Final Fourban, s ott bronzérmet szerzünk, akkor biztosan megkérdeztem volna, hogy szed-e valamit.

– Magasra került a léc, most már minden évben elvárás lesz önökkel szemben, hogy ott legyenek a négyes döntőben.

– Nem lehet minden évben Final Fourt játszani, de nekünk nem is ez a célunk. Mi szeretnénk megmutatni magunkat az Euroligában, ezért dolgozunk minden évben keményen, hogy egyszer sikerüljön feljutnunk a főtáblára.

– Ez még odébb van, ellenben két hét múlva kezdődik a magyar bajnoki döntő, a Sopron Basket ellen. Várja már?

– Egyelőre még nem foglalkozunk a soproniak elleni mérkőzésekkel. Most pár napig ízlelgetjük ezt a nagyszerű sikert, a játékosokat is elküldtük pihenni, feltöltődni. Legyenek egy kicsit a szeretteikkel, családjukkal. Nem jön jól, hogy majdnem két hetet várnunk kell az első mérkőzésre, mert most vagyunk lendületben, de ez van, felmegyünk a pályára, és mindent megteszünk majd azért, hogy emelt fővel jöhessünk le onnan. Amúgy is, mi már nyertesei vagyunk ennek a felettébb furcsa szezonnak!

Ez történt a szekszárdi Final Fourban

Az elődöntőben, 1. meccs

Atomerőmű KSC Szekszárd–Reyer Venezia 58–63 (17–17, 16–18, 14–13, 11–15)

Szekszárd: STUDER Á. 10, FRISKOVEC 12/12, Bonner 10/3, McCall 4, GOREE 13/6. Csere: Krnjics 4, Skorics, Theodoreán 5/3, Gereben.

A Venezia legjobb dobói: Howard 16, Anderson 14/6, Petronyte 10.

2. meccs

Valencia Basket Club–Carolo Basket 80–68

A legjobb dobók: Quintana 22, illetve Pouye 16/9.

Az elődöntőkről bővebben ITT olvashat.

A 3. helyért

Atomerőmű KSC Szekszárd–Carolo Basket 68–55 (14–23, 22–12, 20–12, 12–8)

Szekszárd: STUDER Á. 15/6, Friskovec 3/3, BONNER 25, MCCALL 10, Goree 4. Csere: THEODOREÁN, ZELE 6/3, Krnjics, Bálint 3/3, Skorics 2.

A Carolo legjobb dobói: Akhator 18, Miyem 18/6.

Bővebb beszámolóért és még több fotóért a bronzmeccsről IDE kattintson!

A döntőben

Valencia Basket Club–Reyer Venezia 82–81

A legjobb dobók: Casas 20, Allen 16/6, illetve Anderson 26/3, Howard 16, Fagbenle 12.

Fotók, videó és rövid összefoglaló a fináléról ITT!

Borítóképen: Theodoreán Alexandra (balra), Djokics Zseljko és Horváth Zsófia