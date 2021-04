Djokics Zseljko szerint jó tapasztalat lesz a Final Four

Főként a tapasztalatszerzést emelte ki Djokics Zseljko, az Atomerőmű KSC Szekszárd vezetőedzője a női kosárlabda Európa Kupa négyes döntője előtt, amelynek péntektől vasárnapig ad otthont a tolnai megyeszékhely.

Az újvidéki tréner elsőként a csapatnál uralkodó felfokozott hangulatról beszélt az MTI-nek.

„Már buborékban vagyunk, szerdán érkeztünk meg a Bodri Pincészet szálláshelyeire, ilyen nagy meccsek előtt amúgy is fontos az izoláció. Most már csak a pénteki elődöntőre fókuszálunk. Csütörtök délelőtt volt egy megbeszélésünk, délután pedig edzettünk. Amióta március végén megkaptuk a Final Four rendezési jogát, az NB I mellett a klubnál minden erről szól, mindenki ezen dolgozik. Most már alig várom az első mérkőzést, és úgy látom, a lányok is így vannak vele” – fejtette ki a tréner, aki 2016 februárja óta irányítja a tolnai együttest.

A 44 éves szakember elmondta, hogy Szabó Fannit leszámítva mindenki egészséges, ez pedig azért is fontos, mert sok kosaras számára történelmi eseménynek számít az EK végjátéka.

„Sok fiatal van a keretben, az alapemberek közül Studer Ági csak 22, Gereben Livi és a szlovén Zala Friskovec 21 éves. Számukra ez a torna nagyon nagy tapasztalat lesz a pályafutásukban” – fejtette ki Djokics Zseljko, majd rátért az elődöntős ellenfélre, az olasz Veneziára.

„Remek csapatról van szó, még csak egyszer kaptak ki ebben a szezonban. Sokat futnak, sok átmeneti játékot játszanak, de remélem, hogy mi fogjuk kontrollálni a ritmust. Ami az elvárásaimat illeti, ezen a Final Fouron sok olyan játékos lép pályára, aki szerepelt már az Euroligában vagy a WNBA-ben. Nálunk nincs sok ilyen kosaras, számunkra ez tapasztalatszerzés lesz. Ettől függetlenül úgy megyünk neki ennek a tornának, hogy meg akarjuk nyerni a Final Fourt” – jelentette ki a szekszárdi edző.

Az EK-ban legutóbb 2005-ben rendeztek négyes döntőt – azóta oda-visszavágós rendszerű volt a finálé -, de a koronavírus-járvány miatt az idén ismét négyes tornára kerül sor a résztvevők egészsége és biztonsága érdekében. Az NB I döntőjébe jutott Szekszárd ellenfele pénteken az olasz Venezia lesz az elődöntőben, a másik ágon a francia Carolo Basket és a spanyol Valencia találkozik.

A négyes döntő programja:

Péntek, elődöntő: Atomerőmű KSC Szekszárd–Venezia (olasz) 17.00 (DigiSport1, vagy a FIBA hivatalos YouTube csatornáján itt), Carolo Basket (francia)–Valencia (spanyol) 20.00 (DigiSport2).

Vasárnap, helyosztók: 16.30 bronzmérkőzés, 19.30 döntő.

Borítóképünkön: Djokics Zseljko vezetőedző már a Final Four-díszbe öltözött városi sportcsarnokban tart edzést