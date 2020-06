Dombori lesz a negyedik állomás

Július 12-én újraindul az utánpótlás-triatlon sportélete: a koronavírus-járvány miatti kényszerpihenő után, a hatályos rendelkezések figyelembevételével Zalaegerszegen kezdi meg idei öt utánpótlás-ranglistaversenyből álló versenysorozatát a Magyar Triatlon Szövetség. A ranglistaversenyek és az utánpótlás országos bajnokságának névadó főszponzora az E.ON.

Az E.ON a Magyar Triatlon Szövetség idei öt utánpótlás-ranglistaversenyének és az utánpótlás országos bajnokságnak is névadó főszponzoraként járul hozzá a sportág és a fiatal versenyzők sikereihez, fejlődéséhez – írja közleményében az MTSZ.

A július 12-én, Zalaegerszegen induló széria a gyermek (2007–2008-as születésűek), serdülő (2005–2006), ifjúsági (2003–2004) és junior (2000–2001) korcsoport képviselőinek kínál nívós megmérettetési lehetőséget. Az utánpótlás-versenyzők hosszú évek óta kiemelkedő eredményeket érnek el az aktuális világversenyeken, ami bizakodásra ad okot a következő olimpiák sikeres teljesítéséhez is.

Az E.ON a fiatalok számára kiírt sorozat mellett az idei online közvetítésben is követhető Elit MIX-váltó világbajnoki válogató, meghívásos versenyének megrendezését is szponzorálja. Idén július 22-én Lengyeltótiban dől majd el, hogy kik képviselhetik hazánkat a vb mix-váltó versenyszámában. Érdekesség, hogy az első triatlonváltó világbajnokságot 2003-ban Tiszaújvárosban rendezték meg, majd ezt továbbfejlesztve hozták létre a mix-váltó kategóriát, mely Tokióban debütálhat a nyári olimpián. A 2-2 férfi és női versenyző egymást váltva teljesít egy-egy minitávot. Ebben a műfajban hazánk rendre jól teljesít, melyet világbajnoki- és Európa-bajnoki bronz­érem is bizonyít.

A népszerű dombori triatlonfesztivált idén augusztus 22-én rendezik.

Az alábbi versenyeket rendezik meg Július 12.: Zalaegerszeg, Utánpótlás Ranglista Verseny. Július 22.: Lengyeltóti, Elit MIX-váltó, világbajnoki válogató. Július 25.: Lengyeltóti, Utánpótlás Ranglista Verseny. Augusztus 1.: Baja, Utánpótlás Ranglista Verseny. Augusztus 22.: Fadd-Dombori, Utánpótlás Országos Bajnokság (ob). Szeptember 6.: Tisza Triatlon, Utánpótlás Ranglista Verseny. A versenyekről aktuális információk találhatók a Magyar Triatlon Szövetség honlapján, illetve az esemény Facebook- és Instagram-oldalain is.

Borítókép: Sok néző, izgalmas versenyek – ilyen a dombori verseny általában