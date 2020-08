Döntetlennel hangolt a bajnoki rajtra a Paksi FC

Nem bírt egymással a Paksi FC és a Diósgyőri VTK, a két élvonalbeli együttes – mindkettőnek ez volt a főpróbája a jövő hétvégi bajnoki szezonkezdet előtt – 1-1-re végzett egymással Üllőn.

A gól nélküli első félidőben a Paksnak voltak nagyobb helyzetei, Böde Dániel és Hahn János előtt is ígéretes helyzet adódott, de bevenni nem tudták a miskolciak kapuját, számolt be róla a paksifc.hu. A szünet után Ádám Martin és Bognár István is veszélyes volt a DVTK kapujára, utóbbi kapufát is lőtt. A 67. percben Grozav révén a borsodiak szerezték meg a vezetést, két perccel később aztán Ádám egalizált. Egy lepattanó labdával lépett be a tizenhatoson belülre, majd tizennégy méterről, nagy erőt beleadva a léc alá lőtt. A hetvenhatodik minutumban Sajbán Máté révén a vezetést és így a győzelmet is megszerezhette volna az atomvárosi gárda, egy jobb oldali beadást követően azonban a lövését egy önfeláldozó diósgyőri bevetődés blokkolta.

„Az első félidőben nagyon jól néztünk ki, három ziccert is kialakítottunk, és további két óriási lehetőségünk adódott. Komoly nyomást helyeztünk tehát a DVTK-ra, viszont sajnos ezeket a helyzeteinket elhibáztuk. Tétmeccsen egészen biztos, hogy nem lehet majd ennyit rontani, hiszen – ahogy az ilyenkor lenni szokott – az ellenfél góllal büntet. A második játékrészben a Diósgyőr is így tette, de szerencsénkre Ádám Martin egalizált tőlünk. A meccs végére a nagy meleg rányomta a bélyegét a találkozóra, viszont mindenféleképpen hasznos összecsapást vívtunk. Örülök, hogy le tudtuk kötni ezt a barátságos mérkőzést, sokat jelentett” – fogalmazott a paksi klub hivatalos oldalán Osztermájer Gábor.

Felkészülési mérkőzés

Diósgyőri VTK-Paksi FC 1-1 (0-0). Üllő.

DVTK: Antal B. – Vági, Polgár, Hegedűs J., Memolla – Márkvárt, Iszlai – Sesztakov, Molnár G., Grozav – Drazsics. Cserék: Danilovics, Bukrán, Farkas M., Karan, Hasani, Kispál, Zsiga M., Makrai, Rui Pedro, Cortés, Ivanovski. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Paks: Hegedüs L. (Rácz G., 67.) – Osváth, Szélpál (Lorentz, a szünetben), Lenzsér (Gévay, 62.), Szabó J. – Windecker (Csősz, a szünetben), Bognár I., Szakály D. (Bertus, a szünetben) – Haraszti (Nagy R., a szünetben), Böde (Sajbán Máté, 57.), Hahn (Ádám M., a szünetben). Vezetőedző: Osztermájer Gábor

Gólszerzők: Grozav (67.), illetve Ádám M. (69.)

A paksiak a döntetlen mellett négy győzelemmel (Kaposvár 3-0, Dorog 4-0, Budaörs 5-0, Pécs 4-1) és a Bp. Honvéd ellen elszenvedett 2-1-es vereséggel zárták a nyári felkészülési mérkőzések sorozatát. Jövő szombaton már tétre megy a meccs, a stadionavatóval egybekötött nyitófordulóban az Újpest FC érkezik a Fehérvári úti stadionba.